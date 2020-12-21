Садыр Жапаров: Кыргызстан был, есть и должен оставаться светским государством!
Свобода вероисповедания, взаимоотношения государства и религиозных организаций, порядок и рамки религиозного образования – обсуждение этих тем всегда проходит остро, спорно и затрагивает самые разные группы общества. Поэтому, безусловно, важна позиция будущего лидера Кыргызстана – как он будет определять государственную религиозную политику.
По твердому убеждению кандидата в президенты Садыра Жапарова, Кыргызстан был, есть и должен оставаться светским государством. При этом нужно выстроить продуманную, взвешенную политику отношений государства и религии.
«Мы должны учитывать, что наш народ многонационален и многоконфессионален. Поэтому необходимо вести тесную работу с духовными институтами. Все это сейчас пущено на самотек. Толком никто не знает, сколько у нас, например, мелких религиозных заведений.
Мы не знаем, какие идеи там исповедуются! Со стороны государства должны быть контроль и сотрудничество. Без давления, но со строгим соблюдением закона!» – заявляет Садыр Жапаров.
Наряду с этим кандидат в президенты считает важным ввести в школьное образование предмет религиозной грамотности.
«Из-за недостаточности знаний в сфере религии многие наши молодые люди легко подвергаются вербовке, вливаются в ряды экстремистских течений, уезжают в Сирию. Нужно поручить проработку этого вопроса специалистам, учесть все мнения, – считает кандидат в президенты. – Все эти годы нам насаждались чуждые культуры и веяния. А наши, кыргызские, культурные традиции, система мировоззрения, кыргызская философия, складывающаяся веками, все это целенаправленно задавливалось. Так что в комплексе стратегических задач предстоит заняться и образованием, исправлением допущенных ошибок».
Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам от кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Изготовлено: 21 декабря 2020 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свид. № 35, от 16.11.2020 г.).
Источник: vesti.kg
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