Камчыбек Ташиев отреагировал на видеообращение 9-летней девочки из Кеминского района
Председатель ГКНБ поручил провести проверку в школе, где издевались над учительницей
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отреагировал на видеообращение 9-летней девочки из Кеминского района, которая рассказала о тяжелой жизненной ситуации, в которую попала их семья.
Как сообщает пресс-центр Госкомитета нацбезопасности, Ташиев лично поручил Чуйскому управлению ГКНБ провести проверку в школе.
В настоящее время начата всесторонняя проверка по всем обстоятельствам, указанным в данном обращении, в том числе по материальному состоянию семьи девочки.
“По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, а также рассматривается вопрос об оказании материальной помощи данной семье, о чем общественность будет дополнительно информирована”, - говорится в пресс-релизе ГКНБ.
Поясним, 9-летняя девочка рассказала, что над ее мамой издеваются в школе, где та работает учительницей. Однажды женщина даже упала в обморок. Ребенок также поведал, что их семья голодает.
Источник: vesti.kg
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