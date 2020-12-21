Камчыбек Ташиев отреагировал на видеообращение 9-летней девочки из Кеминского района

Камчыбек Ташиев отреагировал на видеообращение 9-летней девочки из Кеминского района

Председатель ГКНБ поручил провести проверку в школе, где издевались над учительницей

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отреагировал на видеообращение 9-летней девочки из Кеминского района, которая рассказала о тяжелой жизненной ситуации, в которую попала их семья.

Как сообщает пресс-центр Госкомитета нацбезопасности, Ташиев лично поручил Чуйскому управлению ГКНБ провести проверку в школе.

В настоящее время начата всесторонняя проверка по всем обстоятельствам, указанным в данном обращении, в том числе по материальному состоянию семьи девочки.

“По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, а также рассматривается вопрос об оказании материальной помощи данной семье, о чем общественность будет дополнительно информирована”, - говорится в пресс-релизе ГКНБ.

Поясним, 9-летняя девочка рассказала, что над ее мамой издеваются в школе, где та работает учительницей. Однажды женщина даже упала в обморок. Ребенок также поведал, что их семья голодает.

Источник: vesti.kg