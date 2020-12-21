Реализатором левых политических идей стал Садыр Жапаров?

Мой кыргызский народ, не оставайся равнодушным.

Проблемы социального неравенства сделали популярными "левые" политические взгляды во всем мире. Кыргызстан не стал исключением, и, похоже, постреволюционные власти нашей страны уже перешли к воплощению этих идей в реальную жизнь.

Комплимент от "бульдозера революций"

Недавно посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров высказался по поводу кандидата в президенты Садыра Жапарова и предстоящих выборов в стране. Он написал по этому поводу целое обращение, которое распространил через отечественные СМИ.

В нем он недвусмысленно поддерживает начинания Жапарова и призывает кыргызстанцев участвовать в референдуме и определиться с формой правления.

"Мой кыргызский народ, не оставайся равнодушным. Стой до победного конца! Определяющий наше будущее день: 10 января 2021 года! В этот день вы, кыргызстанцы, не только следующего президента выберете, но и определитесь со своим будущим, какой будет наша страна! К власти придут избранные вами президенты, депутаты, правительство, они будут работать ради народа в установленном вами порядке и в установленное вами время, ежегодно отчитываться перед народом через народный курултай", - написал политик.

Он также указал, что "такую историческую возможность самим сделать выбор дала троица Жапаров–Ташиев–Мамытов".

"Такое решение им далось нелегко. Предпринимались как внутренние, так и внешние попытки убедить Жапарова пойти по стопам предыдущих президентов. Но Садыр не дал себя обмануть, Бог не дал ему сойти с правильного пути, он показал себя истинным демократом, сказав: "Пусть народ сам решит, какая власть ему нужна". Только за эти слова он достоин быть президентом. Он находится на историческом пути в определении политической системы страны. Это только компромиссное начало реформ, которые он будет проводить", - заявил дипломат.

По мнению Бекназарова, в период независимости народ КР ни разу не увидел президентской или парламентской формы правления в чистом виде.

"В течение 30 лет мы жили в незаконных формах частного президентского правления: иногда семейного, иногда криминального клана, а в последнее время - семейного, частного партийно–мафиозного правления", - отметил посол.

Обращение Азимбека Бекназарова может показаться чересчур комплиментарным по отношению к кандидату в президенты Садыру Жапарову. Тем не менее рациональное зерно в нем есть. Трудно во всяком случае спорить с тем, что троица Жапаров–Ташиев–Мамытов начала беспрецедентную борьбу с мафиозными структурами, сросшимися с властью.

Успехи на этом поприще уже отметило правительство США. На днях стало известно, что бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов попал в санкционный список Министерства финансов Соединенных Штатов.

В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина представило список замешанных в коррупции граждан в нескольких странах Африки и Азии. На сайте американского ведомства был опубликован "персональный санкционный лист" Матраимова. Эмбарго введено на основании Глобального закона Магнитского, который направлен против лиц, виновных в коррупции и серьезном нарушении прав человека.

Включение Матраимова в список Магнитского прокомментировал даже госсекретарь США Майкл Помпео. Соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной странице в Twitter.

"Я обвиняю бывшего кыргызского чиновника Райымбека Матраимова и его супругу в коррупции и приветствую включение в список Магнитского. Только вместе мы можем противостоять коррупции и призвать к ответственности за нарушение прав человека во всем мире", - написал американский чиновник на своей странице.

Судя по твиту Майка Помпео, официальный Вашингтон одобряет и поддерживает новую антикоррупционную политику Бишкека. Сегодня действительно идет жесткая борьба с мафией, которая буквально держала за горло прежнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Преступные структуры настолько свободно и уверенно ощущали себя в нашей стране, что к октябрьским выборам создали собственную партию. По итогам голосования она взяла 40 мандатов в парламенте, и если бы не последовавшие революционные события, то сего дня мафиозный клан окончательно легализовался бы во власти Кыргызстана.

Социалистические порывы

Нынешнее внимание со стороны США к процессам, происходящим в нашей стране, говорит о многом. В частности, это может свидетельствовать о том, что отношений между Кыргызстаном и Соединенными Штатами смогут вернуться на доатамбаевские позиции. Ведь многие понимают, что КР только проиграла от вывода американской транзитной базы из аэропорта "Манас" и от денонсации соглашения о сотрудничестве.

Станут ли отношения между нашими странами теплее, покажет время. Пока же ясно только одно, что и США, и Кыргызстан, как и многие другие страны мира, сегодня движутся в тренде "левых" политических идей.

Да, на выборах в президенты Соединенных Штатов победил Джо Байден, который не относится к левому крылу Демократической партии. Однако в самой партии остается множество молодых, более либеральных политиков.

К примеру, представителем левого крыла партии демократов является член Конгресса США от Демократической партии Александрия Окасио–Кортес. Она открыто выступает за "лучшее и более справедливое будущее" для США и всего мира, предполагающее решение проблем, связанных с безработицей, отсутствием жилья и недоступностью медицинских услуг. Она поддерживает движение за изменение американской "иммиграционной системы и внешней политики, чтобы уйти от насилия и ксенофобии" и критикует экономическую систему, "которая вознаграждает взрывоопасное неравенство в доходах".

Есть сторонники "левых" политических взглядов и непосредственно в администрации Джо Байдена. Одна из них - Камала Харрис. Это первая женщина вице–президент, первая чернокожая и первая с индийскими корнями на этом посту и представитель крайне–левого крыла Демократической партии - она ратует за равноправие и социальную справедливость, а с дискриминацией по какому бы то ни было признаку она боролась с младых ногтей.

В погоне за равенством

В Кыргызстане политические идеи "левого" толка были популярны всегда. Причина: колоссальный социально–экономический разрыв, возникший за годы независимости между так называемой элитой страны и основной массой населения. Представители первой живут в роскоши, ездят на люксовых авто и учат своих отпрысков в престижных университетах развитых стран. В то время большинство кыргызстанцев заняты самовыживанием, а лучшее будущее их детей - в гастарбайтерстве.

Понятно, что народ в большинстве своем бедный, а то и просто нищий жаждет социальной справедливости. Ее жителям нашей страны обещали многие политики, особенно вожди революций - мартовской и апрельской. Правда, посулы так и оставались невыполненными. Максимум, что происходило, когда оппозиционеры и пропозиционеры менялись местами, это передел собственности. Для простых людей в итоге ничего не менялось.

Надо отметить, перед октябрьскими событиями "левые" идеи тоже витали в воздухе. В частности, движение "Чон Казат" шло на выборы в парламент именно с такими лозунгами. Принятие закона о люстрации они называли единственным способом решения проблемы коррупции, а еще в программе партии предлагалось ввести конфискацию незаконно нажитого имущества.

Сегодня получается, что носителем и (впервые в КР) реализатором левых политических идей стал Садыр Жапаров и его сторонники. В качестве и.о. президента он буквально за месяц смог заложить основу для борьбы с коррупцией, предполагающей, что неправедно нажитые богатства будут возвращены государству. Объявленная им экономическая амнистия позволяет коррупционерам в какой–то мере искупить свои преступления.

Однако перспектива добровольно расстаться даже с частью краденного добра вдохновляет немногих. Пока желание выплатить в госказну компенсацию выразил только пресловутый Райым–миллион, остальные мздоимцы отсиживаются и отмалчиваются в надежде, что их вся эта борьба с коррупцией не коснется (раньше ведь так и было!).

Между тем антикоррупционеры из ГКНБ еженедельно отчитываются о громких задержаниях ранее неприкасаемых чиновников высокого ранга. На прошлой неделе, например, был взят под арест бывший председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров. Он, как считает следствие, в преддверии парламентских выборов в октябре собирал с руководителей государственных органов деньги "на финансирование одной из политических партий".

А недавно под стражу поместили судью Верховного суда коллегии по гражданским и экономическим делам Камиля Осмоналиева. Его задержали по подозрению в незаконном обогащении. ГКНБ установил, что у служителя Фемиды имеется элитная недвижимость в VIP–городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык–Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также автомобили класса люкс. Все это добро по своей стоимости превышает размеры трудовых доходов судьи.

Если начатая Садыром Жапаровым и развернутая Камчыбеком Ташиевым борьба с коррупцией продолжится в том же духе, то впереди нас ждут насыщенные политические баталии. Очевидно, что представители бывшей элиты, олигархиат, сросшийся с высшим судейским и чиновничьим сословием, будут отчаянно биться за место под солнцем с новыми политиками, большей частью простыми людьми, у которых не было ни малейшего шанса попасть во власть до событий октября.

для справки

Левые в политике (наиболее крайние формы называют ультралевыми или радикально левыми) - традиционное название многих политических направлений и идеологий, целью которых, в частности, являются социальное равноправие и улучшение жизненных условий для наименее привилегированных слоев общества либо полная отмена классового деления общества.

Источник: vb.kg