Адахан Мадумаров уступил место Садыру Жапарову
Кандидат в президенты Адахан Мадумаров вчера отменил встречу с избирателями в Алайском районе. Об этом сообщает издание koom.press.
По его словам, он сделал это в пользу другого кандидата в президенты Садыра Жапарова.
- Я отложил встречу, назначенную сегодня с жителями Алая, так как и у Садыра Жапарова она назначена на сегодня. Поэтому по обычаю гостеприимства я уступаю ее тому, кто приехал издалека, - сказал политик.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!