Адахан Мадумаров уступил место Садыру Жапарову

Адахан Мадумаров уступил место Садыру Жапарову

Кандидат в президенты Адахан Мадумаров вчера отменил встречу с избирателями в Алайском районе. Об этом сообщает издание koom.press.

По его словам, он сделал это в пользу другого кандидата в президенты Садыра Жапарова.

- Я отложил встречу, назначенную сегодня с жителями Алая, так как и у Садыра Жапарова она назначена на сегодня. Поэтому по обычаю гостеприимства я уступаю ее тому, кто приехал издалека, - сказал политик.

Источник: vb.kg