Эльмурза Сатыбалдиев: Называть Садыра Жапарова бакиевским — неуместно. Я, например, тоже бакиевский
По мнению бывшего генпрокурора, Райымбек Матраимов остается на свободе, поскольку Кыргызстан отходит от карательной практики
Кыргызстану необходима президентская форма правления. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев и добавил, что поддерживает кандидата в президенты Садыра Жапарова, поскольку у них схожие политические взгляды.
Кроме того, бывший генеральный прокурор не согласен с активистами и юристами, утверждающими, что Жапаров намерен узурпировать власть.
- Если человек хочет, чтобы народ выбрал форму правления, то это еще не говорит, что он хочет узурпировать власть,- отметил Сатыбалдиев. - Кыргызстану пора переходить к президентской форме правления, потому что мы 10 лет жили при парламентаризме. Я не увидел никаких плодов. Предстоящий референдум критикуют два юриста со своими тремя мнениями.
Он также прокомментировал лояльное отношение Садыра Жапарова к Райымбеку Матраимову. По словам экс-главы надзорного органа, Кыргызстан отходит от карательной практики.
- Каждый руководитель может по-своему трактовать уголовную политику,- утверждает Сатыбалдиев. - Кыргызстан переходит от карательной практики к более гуманной и осуществляет уголовную политику через призму защиты прав и свобод граждан. Чтобы человека посадить, нужно доказать его виновность. В первую очередь нужно восстановить ущерб, а потом суд может применять карательные меры. С Бакиевым связана вся наша элита. Он все-таки пять лет проработал президентом. Начиная от главных руководителей, заканчивая малыми работали при нем. Называть Садыра Жапарова бакиевским — неуместно. Я, например, тоже бакиевский.
Поясним, с 2007 по 2009 годы, во время правления Курманбека Бакиева, Эльмурза Сатыбалдиев занимал пост генпрокурора. Впоследствии он проходил обвиняемым по уголовному делу о событиях 7 апреля и был осужден.
Булак: vesti.kg
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