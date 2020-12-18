Эльмурза Сатыбалдиев: Называть Садыра Жапарова бакиевским — неуместно. Я, например, тоже бакиевский

Эльмурза Сатыбалдиев: Называть Садыра Жапарова бакиевским — неуместно. Я, например, тоже бакиевский

По мнению бывшего генпрокурора, Райымбек Матраимов остается на свободе, поскольку Кыргызстан отходит от карательной практики

Кыргызстану необходима президентская форма правления. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев и добавил, что поддерживает кандидата в президенты Садыра Жапарова, поскольку у них схожие политические взгляды.

Кроме того, бывший генеральный прокурор не согласен с активистами и юристами, утверждающими, что Жапаров намерен узурпировать власть.

- Если человек хочет, чтобы народ выбрал форму правления, то это еще не говорит, что он хочет узурпировать власть,- отметил Сатыбалдиев. - Кыргызстану пора переходить к президентской форме правления, потому что мы 10 лет жили при парламентаризме. Я не увидел никаких плодов. Предстоящий референдум критикуют два юриста со своими тремя мнениями.

Он также прокомментировал лояльное отношение Садыра Жапарова к Райымбеку Матраимову. По словам экс-главы надзорного органа, Кыргызстан отходит от карательной практики.

- Каждый руководитель может по-своему трактовать уголовную политику,- утверждает Сатыбалдиев. - Кыргызстан переходит от карательной практики к более гуманной и осуществляет уголовную политику через призму защиты прав и свобод граждан. Чтобы человека посадить, нужно доказать его виновность. В первую очередь нужно восстановить ущерб, а потом суд может применять карательные меры. С Бакиевым связана вся наша элита. Он все-таки пять лет проработал президентом. Начиная от главных руководителей, заканчивая малыми работали при нем. Называть Садыра Жапарова бакиевским — неуместно. Я, например, тоже бакиевский.

Поясним, с 2007 по 2009 годы, во время правления Курманбека Бакиева, Эльмурза Сатыбалдиев занимал пост генпрокурора. Впоследствии он проходил обвиняемым по уголовному делу о событиях 7 апреля и был осужден.

Булак: vesti.kg