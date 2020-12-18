Садыр Жапаров: «На кыргызской земле погребены мои родители, мой сын. Поэтому у меня и в мыслях нет бежать»

«На кыргызской земле погребены мои родители, мой сын. Поэтому у меня и в мыслях нет бежать»
«10 января 2021 года вновь дается возможность, правильный путь для строительства нового будущего. Если мы не сможем сейчас преодолеть кризис, то можем всего лишиться», — сказал 16 декабря кандидат в президенты Садыр Жапаров, на встрече с жителями Аксыйского района Джалал-Абадской области.
«Конечно, можно говорить громкие слова, но я кыргыз. Для меня дорог Кыргызстан, нет ничего священнее гор, вод. Здесь погребены мои предки, мои родители, мой сын. Здесь растут мои дети. Поэтому я и не помышляю о том, чтобы уехать в поисках лучшей жизни или сбежать. Моя семья много страдала. Но я думаю, что самое тяжелое еще впереди. Я готов делать правильные выводы, когда меня критикуют. Самое главное – я хочу сделать страну сильней, восстановить веру кыргызстанцев. Я не хочу упускать из рук такую возможность», — сказал он.
Он также пообещал искоренить безответственность власти, несправедливость и бедность.
Источник: Чындык медиа
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!