Садыр Жапаров: «На кыргызской земле погребены мои родители, мой сын. Поэтому у меня и в мыслях нет бежать»

«На кыргызской земле погребены мои родители, мой сын. Поэтому у меня и в мыслях нет бежать»

«10 января 2021 года вновь дается возможность, правильный путь для строительства нового будущего. Если мы не сможем сейчас преодолеть кризис, то можем всего лишиться», — сказал 16 декабря кандидат в президенты Садыр Жапаров, на встрече с жителями Аксыйского района Джалал-Абадской области.

«Конечно, можно говорить громкие слова, но я кыргыз. Для меня дорог Кыргызстан, нет ничего священнее гор, вод. Здесь погребены мои предки, мои родители, мой сын. Здесь растут мои дети. Поэтому я и не помышляю о том, чтобы уехать в поисках лучшей жизни или сбежать. Моя семья много страдала. Но я думаю, что самое тяжелое еще впереди. Я готов делать правильные выводы, когда меня критикуют. Самое главное – я хочу сделать страну сильней, восстановить веру кыргызстанцев. Я не хочу упускать из рук такую возможность», — сказал он.

Он также пообещал искоренить безответственность власти, несправедливость и бедность.

Источник: Чындык медиа