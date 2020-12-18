ГПС все еще не перевели в ведение ГКНБ

Ведется работа по согласованию документов

Государственную пограничную службу еще не перевели в ведение ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ведомства.​

- Работа ведется, но необходимо согласовать некоторые документы, - сказали в ГПС.​ - Для начала наше ведомство необходимо вывести из состава Вооруженных сил. Часть документов уже подписана.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в целях совершенствования системы охраны государственной границы, противодействия угрозе проникновения международных бандформирований, повышения эффективности борьбы с незаконным ввозом товаров и грузов, наркотических средств и оружия на территорию Кыргызской Республики из сопредельных государств, в рамках оптимизации функций государственных органов исполнительной власти Государственная пограничная служба передана в ведение Государственного комитета национальной безопасности.

Соответствующий указ был подписан исполняющим обязанности президента Садыром Жапаровым 14 ноября.

Источник: vesti.kg