ГПС все еще не перевели в ведение ГКНБ

Ведется работа по согласованию документов
Государственную пограничную службу еще не перевели в ведение ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
- Работа ведется, но необходимо согласовать некоторые документы, - сказали в ГПС. - Для начала наше ведомство необходимо вывести из состава Вооруженных сил. Часть документов уже подписана.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в целях совершенствования системы охраны государственной границы, противодействия угрозе проникновения международных бандформирований, повышения эффективности борьбы с незаконным ввозом товаров и грузов, наркотических средств и оружия на территорию Кыргызской Республики из сопредельных государств, в рамках оптимизации функций государственных органов исполнительной власти Государственная пограничная служба передана в ведение Государственного комитета национальной безопасности.
Соответствующий указ был подписан исполняющим обязанности президента Садыром Жапаровым 14 ноября.
Источник: vesti.kg
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