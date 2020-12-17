Путин: В Киргизии забегают вперед в попытках наладить жизнь по примеру других стран

В Киргизии постоянно забегают вперед в попытках наладить жизнь по примеру других стран.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК «Мир».
Глава государства отметил, что в Киргизии постоянно «чехарда». «Там пытаются наладить жизнь по лекалам западных стран. Но уровень политического сознания, уровень зрелости институтов не такой, как скажем, во Франции», — сказал он.
События в странах на постсоветском пространстве, как пояснил Владимир Путин, — это результат поиска своего пути.
Источнк: элгезит
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