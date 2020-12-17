Садыр Жапаров: Видит Бог, я не брал ни тыйына у Бакиевых и Матраимовых

Кандидат в президенты объяснил, при каком условии готов выйти на дебаты с Абдилем Сегизбаевым

Кандидат в президенты Садыр Жапаров в интервью журналистке Майраш Базлакуновой прокомментировал ряд интересующих общественность вопросов.

Бывшего и.о. главы государства спросили, пойдет ли он на дебаты с экс-председателем ГКНБ Абдилем Сегизбаевым, если СМИ организуют площадку.

- Будет зависеть от темы, - ответил Жапаров. - Если он зовет, чтобы обсудить старые слухи, то нет смысла идти туда. Если же будем говорить о политике, экономике, планах на будущее и о том, как нам выйти из сложившейся ситуации, то можно пойти. Не люблю, когда говорят, мол, а где ты был в то время, а вон там что делал и т.д. Не отвечать оппонентам тоже неверно. Иногда ведь отвечаю.

Садыр Жапаров отметил, что ГКНБ продолжает расследовать дело в отношении экс-замглавы ГТС Раимбека Матраимова и проверчет сведения, предоставленные журналистами о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана.

- Информация о том, что меня финансируют Матраимовы, - ложь, - заверил он. - С 2010 года к финансированию партии «Ата Журт», а затем уже моей деятельности и действиям Камчибека Ташиева приплетают Бакиевых. Мол, они отправили деньги и хотят реванша. Видит Бог, что не брал ни тыйына у Бакиевых. Я никак не связан с Бакиевыми, не брал никаких финансов от них и не буду брать. То же самое касается Матраимовых.

Кроме того, он объяснил, по какой причине подписал указ об освобождении 230 заключенных из колоний.

- Я собрал глав ГКНБ, МВД, Генпрокуратуры, Финполиции, - продолжил Жапаров. - Сказал, что не собираюсь, как прежние президенты, пользоваться кем-либо, брать средства от олигархов или бизнесменов. Если этот человек, кем бы он ни был, нанес вред государству, украл что-то, то в рамках закона он должен возместить все. Сказал главам правоохранительных органов, чтобы задерживали справедливо, поскольку мы на себе прочувствовали несправедливость судебной системы. И не хотел, чтобы другие повторили это. Сидя в тюрьме, я получил урок. И не только я. Там сидят много людей невиновных, либо за мелкую кражу. Поэтому подписал указ об освобождении 230 человек.

Кандидат в президенты утверждает, что лучшая черта его характера - надежность.

- Как бы меня ни критиковали и ни любили, я всегда придерживался и буду придерживаться одной позиции, - заявил он. - Возможно, идет черный пиар, на который я не обращаю внимания. Буду продолжать служить в интересах народа.

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил, что не собирается прибегать к помощи имиджмейкеров.

- Люблю быть таким, какой я есть, - заключил он. - Одеваюсь по-простому. Для меня главное, чтобы одежда мне шла.

Источник: vesti.kg