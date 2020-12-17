Аиду Касымалиеву хотят снять с поста вице-спикера Жогорку Кенеша. За что?

Отдельные депутаты отметили, что такая инициатива поднимается, однако, пока неофициально.
Депутаты Жогорку Кенеша от фракции СДПК собирают подписи за снятие Аиды Касымалиевой с поста вице-спикера. Информацию VB.KG подтвердили в парламенте.
Отдельные депутаты отметили, что такая инициатива поднимается, однако, пока неофициально.
Редакция обратилась за комментариями к члену комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК Айнуру Алтыбаевой, которая также является членом фракции СДПК.
"Ко мне еще никто не подходил с таким предложением и на заседание фракции по вопросу отставки вице-спикера еще не приглашали. Но от коллег я слышала, что сбор подписей идет", - сказала парламентарий.
Алтыбаева информировала, что фракция СДПК, ставленником которой и является Аида Касымалиева, может инициировать вопрос о ее отставке. Для этого необходимо собрать больше половины голосов социал-демократов.
Отметим, что на днях Аида Касымалиева в интервью VB.KG заявила, что выступает за парламентскую форму правления. А проголосовать за принятие закона о референдуме ее, как и многих других депутатов, убедил "настоящий" инициатор этого законопроекта.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!