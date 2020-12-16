Команда Садыра. Часть 1. «Друг от бога» Камчыбек Ташиев

Судьба, видимо, хранила Ташиева для осени 2020 года, когда он, освободив друга, сделал его и.о президента. По этому поводу народный фольклор родил шутку, мол Сооронбай друга Алмаза из президента сделал заключенным, а Камчыке друга Садыра из заключенного сделал президентом.

Если сейчас провести конкурс “самый большой везунчик”, то Садыр Жапаров выиграл бы в нем с большим отрывом. Две недели назад отбывающий заключение в колонии Жапаров за этот короткий промежуток времени успел выйти на волю, оправдаться полностью по всем статьям, сконцентрировать всю власть в стране в свои руки.

Обычно мы склонны переоценивать наших политиков и предполагать наличие у них плана того или иного свершившегося факта.

Короля играет свита. Попытаемся разобрать, кто сегодня определяет повестку Садыра Жапарова (по крайней мере, официально) и кто будет вести его политику.

“Друг от бога”

Камчыбек Ташиев с Садыром Жапаровым знакомы давно, они работали в одной команде, где Ташиев был главой МЧС, а Жапаров комиссаром по борьбе с коррупцией.

После событий 2010 года оба политика стали костяком оппозиционной партии “Ата-Журт”, пришедшей в Жогорку Кенеш с самым большим количеством мандатов на реваншистской волне. Тогдашний президент Роза Отунбаева смогла сохранить нейтральность и отдать победу оппозиции.

В 2010-2011 года Садыр Жапаров, как глава комитета ЖК, был вовлечен в процесс отбора судей в реформе судебной системы, объявленной Розой Отунбаевой. В это же время Камчыбек Ташиев под конец правления экс-президента доходил до инициативы объявления ей импичмента. Отунбаева же в ответ наградила Камчыбека Ташиева Государственной наградой по просьбе тогдашнего спикера Ахматбека Келдибекова.

В 2012 году Ташиев и Жапаров сели в тюрьму в результате возбужденного уголовного дела из-за митинга по вопросу Кумтора. Тогда Камчыке перелез через забор ЖК – своего офиса, где работал.

Камчыбеку Ташиеву 52 года, уроженец села Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Выпускник Томского госуниверситета по специальности химик-технолог. В бывшем спортсмен, имел звание КМС по боксу, ныне вице-президент федерации бокса КР, в своем селе построил и финансирует боксерский клуб “Таймурас”. Боксерские навыки иногда проглядывают в поведении Камчыбека Кыдыршаевича: так в 2015 году он был снят с предвыборной гонки в парламент по заявлению кандидата от другой партии, который обвинил его в избиении.

Камчыбек Ташиев в 2011 году баллотировался в президенты, где его не поддержал другой член тогдашней “бригады” Ахмат Келдибеков, занимавший тогда пост спикера ЖК, а вот Садыр Жапаров был рядом с Ташиевым. Президентскую гонку они, конечно, тогда проиграли Алмазбеку Атамбаеву с большим отрывом, но это лишь укрепило дружбу двух товарищей. А последующие после этого трудности и совместная “отсидка” друзей в тюрьме только цементировала их отношения.

Камчыбек Ташиев с момента задержания Садыра Жапарова повторно в 2017 году пытался его освободить, может быть для этого ему пришлось поддержать Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах против Омурбека Бабанова, с которым Ташиева тоже связывали на тот момент хорошие отношения после слияния их партий “Республики” и “Ата-Журта” в “Республику-Ата-Журт”.

Так вот, Ташиев все время просил власти освободить Жапарова и даже как-то расплакался во время интервью, вспоминая друга. Во время заключения в тюрьме у Жапарова один за другим скончались отец, мать и сын. Каждый раз, когда Жапарова отпускали на похороны, Ташиев встречался с ним, и было видно, как они очень душевно разговаривают.

Ташиев человек, в общем-то, натура сентиментальная. Может расплакаться, может пойти самолично тушить горящую траву на горе возле дома, перелезть через забор «Белого дома», «намылить» Бабанова снегом на перевале Тоо-Ашуу, опубликовать свое фото во время пневмонии и тд.

Даже противники Ташиева отмечают в нем иногда удивительную для политика честность, да еще такую, что им неудобно врать, ибо Ташиев может и поверить.

Ташиев, выйдя с партией “Мекенчил” незадолго до парламентских выборов, показал всем мастер-класс, набрав более 7% голосов почти без рекламных бюджетов, лишь с лозунгом “Освободить Садыра”. Так что Ташиев – один из авторов феномена “Садыр” как героя в определённых кругах.

Камчыбек Ташиев любит повторять, что он “удачный друг”, ибо с кем бы он ни дружил, всегда выигрывают от этого. Мы же со своей стороны можем добавить, что, может, друзья Ташиева и выигрывают, но это правило не всегда работает в отношении самого Камчыбека Кыдыршаевича.

Приведем примеры, когда дела у “друзей” Ташиева шли в гору: в 2010 году Келдибеков стал спикером и сразу же не стал поддерживать Ташиева на президентской гонке, в 2015 году Бабанов, объединив с Ташиевым свои партии прошел в парламент, а сам Ташиев остался вне ЖК, и в 2017 году Камчыбек поддержал Жээнбекова и тот стал президентом, а наш “донор удачи” снова остался без должности.

Судьба, видимо, хранила Ташиева для осени 2020 года, когда он, освободив друга, сделал его и.о президента. По этому поводу народный фольклор родил шутку, мол Сооронбай друга Алмаза из президента сделал заключенным, а Камчыке друга Садыра из заключенного сделал президентом. Самому Ташиеву этот мем очень нравится, как нравится и видеоклип на песню певца Бека Борбиева “Дос деген сендей дос болот” (Пусть каждый друг будет такими как ты).

После 2017 года Ташиев натерпелся, когда команда Жээнбекова, поэксплуатировав Камчыке, потом распространила гнусный слух, мол он прикарманил часть денег, выделенных на выборы в Джалал-Абаде. Эти три года Камчыбек Ташиев был активен, каждый раз после приграничных конфликтов ездил в Баткен и пытался поддерживать простых людей, как импульсивная натура реагировал на любое событие, резонирующее в соцсетях. При этом образ Ташиева всегда подкупает своей натуральностью и народностью, без лоска, брендовой одежды и вылизанного стиля. Он такой свой парень в любом селе.

При этом надо отметить понимание Ташиевым важности медиа сопровождения. Так еще в 2010 году он построил и основал в Джалал-Абаде ныне очень популярный на юге телеканал “7 канал”, это был довольно дорогой проект. Этот телеканал, кстати, Ташиев вынужден был продать, видимо, за очень дешево людям из окружения Икрама Илмиянова в процессе своего освобождения после ареста в 2012 году. Как сообщают наши источники, «7 канал» скоро снова станет Ташиевским. Даже в недавних непростых для Ташиева временах он открыл и финансировал один медийный проект. То есть Камчыбек Кыдыршаевич хорошо понимает необходимость для политика опираться на медийные ресурсы. Надо отдать должное, он всегда очень хорошо и конструктивно общается с журналистами и «поднимает трубку», когда ему десятки раз звонят на личный мобильный телефон за комментариями.

В этой части мы рассмотрели фигуру ближайшего соратника Садыра Жапарова, в следующей статье мы расскажем о других членах правящей команды.

Продолжение следует…

Источник: Репортер