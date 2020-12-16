(Фото) Кыргызстан и Узбекистан договорились активизировать работу по делимитации госграницы

Кыргызстан и Узбекистан договорились активизировать работу по делимитации госграницы
Состоялось совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Как сообщила пресс-служба правительства КР, стороны достигли договоренности о возобновлении переговоров топографических рабочих групп и продолжении работы по описанию проектной линии на оставшихся участках.
Стороны отметили необходимость активизации работы правительственных делегаций, которая замедлилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, в том числе обсуждены вопросы дальнейшей работы топографических рабочих групп по описанию прохождения проектной линии государственной границы, а также вопросы обеспечения безопасности граждан, проживающих на приграничных территориях.
По итогам был подписан итоговый протокол заседания, а также достигнута договоренность о проведении следующего заседания на территории Узбекистана.
Источник: kg.akipress.org
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