(Фото) Кыргызстан и Узбекистан договорились активизировать работу по делимитации госграницы

Кыргызстан и Узбекистан договорились активизировать работу по делимитации госграницы

Состоялось совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Как сообщила пресс-служба правительства КР, стороны достигли договоренности о возобновлении переговоров топографических рабочих групп и продолжении работы по описанию проектной линии на оставшихся участках.

Стороны отметили необходимость активизации работы правительственных делегаций, которая замедлилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, в том числе обсуждены вопросы дальнейшей работы топографических рабочих групп по описанию прохождения проектной линии государственной границы, а также вопросы обеспечения безопасности граждан, проживающих на приграничных территориях.

По итогам был подписан итоговый протокол заседания, а также достигнута договоренность о проведении следующего заседания на территории Узбекистана.

Источник: kg.akipress.org