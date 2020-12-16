Кыргызстан и Узбекистан договорились об активизации работы по делимитации границы

Кыргызстан и Узбекистан договорились об активизации работы по делимитации границы

По итогам подписан протокол, а также достигнута договоренность о проведении следующего засед

ания на территории РУзСостоялось совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Стороны выразили полное взаимопонимание в необходимости активизации работы правительственных делегаций, которая замедлилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы, в том числе обсуждены вопросы дальнейшей работы топографических рабочих групп по описанию прохождения проектной линии государственной границы, а также вопросы обеспечения безопасности граждан, проживающих на приграничных территориях.

Заседание прошло в конструктивной атмосфере, стороны достигли договоренности о возобновлении двусторонних переговоров топографических рабочих групп и продолжении работы по описанию проектной линии на оставшихся участках.

По итогам был подписан итоговый протокол заседания, а также достигнута договоренность о проведении следующего заседания на территории Республики Узбекистан.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства