Кыргызстан и Узбекистан договорились об активизации работы по делимитации границы
По итогам подписан протокол, а также достигнута договоренность о проведении следующего засед
ания на территории РУзСостоялось совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Стороны выразили полное взаимопонимание в необходимости активизации работы правительственных делегаций, которая замедлилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы, в том числе обсуждены вопросы дальнейшей работы топографических рабочих групп по описанию прохождения проектной линии государственной границы, а также вопросы обеспечения безопасности граждан, проживающих на приграничных территориях.
Заседание прошло в конструктивной атмосфере, стороны достигли договоренности о возобновлении двусторонних переговоров топографических рабочих групп и продолжении работы по описанию проектной линии на оставшихся участках.
По итогам был подписан итоговый протокол заседания, а также достигнута договоренность о проведении следующего заседания на территории Республики Узбекистан.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!