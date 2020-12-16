«Парламентаризм в Кыргызстане не получился». Интервью с Зайнидином Курмановым

«Парламентаризм в Кыргызстане не получился». Интервью с Зайнидином Курмановым

Кыргызстанский политолог, историк и экс-спикер парламента Зайнидин Курманов в интервью для CABAR.asia поделился своим мнением о развитии парламентаризма в стране, конституционной реформе и о том как соблюсти баланс среди ветвей власти.



CABAR.asia: По Конституции 2010 года Кыргызстан считается страной с парламентской формой правления. Насколько она оправдывает свое название? Каковы ее главные плюсы и минусы?



Были некоторые признаки парламентской формы, как коалиция большинства, фракции предлагали и утверждали кандидатуру премьер-министра, министров и т.п. У президента изъяли множество полномочий, право выступать с посланиями к народу, кроме контроля над силовым блоком и т.п. но все оставалось по-прежнему, ни одно назначение не могло состояться без согласования с президентом, без его согласия. Так, было и при предыдущих президентах, когда у нас были Конституции с полупрезидентской формой правления. Так в чем дело, если все осталось по-прежнему? Как это можно называть парламентской формой правления? Поэтому никакого парламентаризма Конституция 2010 года не вводила. Абсолютная власть находилась в руках президента, который лез во все дела, но ни за что не отвечал.



Был парламент, правительство, суд, конституционная палата и другие институты, но все дела решались в аппарате президента: лично президент, его водитель, советник, телохранитель, секретарша и даже его слуги. Или не так? И как после этого у политиков и экспертов язык поворачивался называть это безобразие парламентской формой правления?



При парламентской форме правления президент – глава государства, обладает номинальной, представительской властью. Он уважаемый человек, но без разрешения премьер-министра шагу не может сделать.



Народ обманули и подсунули ему снова, в который раз, залежалый товар, имя которого полупрезидентская форма правления, где президент обладает колоссальной властью, которая даже во сне не снилась президенту в классической президентской республике, но ни за что не отвечает.



И это случилось даже при том, что по Конституции 2010 г. у президента забрали практически все рычаги власти. Диктатором Атамбаев стал за счет контроля над силовым блоком и профнепригодного состава Жогорку Кенеша V и VI созывов и стабильности своей должности в отличие от нестабильности других ветвей власти. Сколько премьеров и спикеров у нас поменялось за последние 10 лет? Теория это одно, практика другое. Когда теоретики писали новую Конституцию, они, наверное, и не думали, что политики будут просто так перешагивать через нее. Поэтому думали, что парламентаризм у нас получится. Как видите, не получился.



Когда теоретики писали новую Конституцию, они, наверное, и не думали, что политики будут просто так перешагивать через нее.



Какие минусы и плюсы я вижу? Плюсы – поиграли в демократию, когда создавали пустые и бесполезные коалиции. Минусы – огромная деградация страны. Уничтожена политическая элита, политическое партстроительство, выборы отделены от избирателей и от них ничего не зависит, олигархизация, бюрократизация, гигантский внешний долг, коррупция достигла неприличных размеров, рост беловоротничковой преступности и т.п. Страну надо практически заново отстраивать с нуля.



У парламентаризма есть один существенный недостаток – длительность процедуры принятия решений. На это и различные согласования уходят месяцы и годы. При президентализме все гораздо проще и быстрее. Парламентаризм получил развитие в сытых и благополучных странах Европы, которые владели обширными колониями. Президентализм впервые возник в США, в бывшей английской колонии. Надо было быстро развиваться и американские отцы-основатели Мэдисон, Адамс, Линкольн предложили своим гражданам президентскую модель, которая лучше всего отвечала историческим целям и задачам страны. И справились. У американского президента много власти, но и препятствий, чтобы злоупотреблять ею – федеральное устройство страны, независимый суд, сильный парламент. Они создают хороший противовес диктаторским устремлениям президентов. Американское правило гласит: “США может жить без президента (импичмент), но ни минуты не может жить без парламента”. Американский президент может быть отправлен в отставку Конгрессом, но не может распустить его.”



Вот так решили практичные американцы. В Кыргызстане есть мнение, что парламентаризм лучше приспособлен для нас и быстрее выведет на светлый путь. У меня другое мнение, но не хочу лишать наших граждан его иллюзий. Умные учатся на чужих ошибках.



В январе 2021 года в Кыргызстане наряду с президентскими выборами пройдет референдум об определении гос. устройства страны. Вопрос о смене Конституции породил жаркие споры в обществе. Как вы относитесь к этому проекту?



Мое отношение к смене формы правления? Если бы все могло измениться только переписыванием Конституции, все страны были бы богатыми и счастливыми. Богатство создается непосильным трудом и умением каждого человека. Не верьте в скатерти самобранки и ковры-самолеты. Чудеса бывают только в сказках.



Если бы все могло измениться только переписыванием Конституции, все страны были бы богатыми и счастливыми.



Определенная часть кыргызстанского общества обеспокоена тем, что новая Конституция приведет к суперпрезиденсткой форме правления и узурпации власти. Ведет ли президентская обязательно к автократии? Как соблюсти систему сдержек и противовесов?



Мы уже давно живем в условиях суперпрезидентской власти. Так еще в политологии называют “полупрезидентскую форму власти”. Сейчас мы переживаем кризис этой формы власти на пространстве СНГ.



Везде, где установлена президентская или полупрезидентская форма там видим разные виды диктатуры, борьбу с плюрализмом, ограничением прав человека, криминализацию, бюрократизацию, олигархизацию, бедность, расцвет коррупции, вседозволенность и т.п.



Любая власть, если она не будет ограничена разными препятствиями и барьерами, может стать авторитарной, диктаторской. Вот такая у нее есть тенденция. Поэтому надо уметь создавать балансы и сдержки, а не болтать о них. Балансы должны быть не только между ветвями власти, но и внутри ветвей в пользу коллегиальных органов. В исполнительной ветви власти перекачаны силовые структуры, обессилены культура и образование. Балансы должны выстроить между интересами индивида, общества и государством, между внешней и внутренней политикой, между бизнесом и государством, между государством и гражданским обществом, между центральной и местной властью и т. д.



За независимую историю Кыргызстана Конституция страны переписывалась несколько раз, но жить от этого граждане лучше не стали. Насколько Конституция может влиять на жизнь обычных людей? «Зарыта ли собака» в этом документе, чтобы общество делилось на противников и сторонников основного закона?



Если все граждане будут чтить и свято соблюдать Конституцию и вытекающие из нее законы, указы и постановления, будем все жить по закону, а не перешагивать ее, то жизнь однозначно изменится в лучшую сторону.



Можно этого добиться путем репрессий, это короткий путь, но ненадолго, а можно воспитанием. Но это долгий путь. “Собака зарыта” в нашем негодном воспитании.



"Cabar.asia"

Эрмек Байсалов

14.12.20

Источник: http://inozpress.kg/