(Видео) Назарбаев рассказал, как вывозил Акаева и Бакиева из Кыргызстана

Назарбаев рассказал, как вывозил Акаева и Бакиева из Кыргызстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как помогал вывезти из Кыргызстана бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, передает Tengrinews.kz.

«Я должен сказать про Кыргызстан. Акаев. Мне пришлось его вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом. Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но чтобы конфронтации не было, я его вывез.

После него который был, такая же история. В Оше засел, собрал сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю, Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого? Временный президент был (Роза Отунбаева) — я с ней созваниваюсь, она говорит: «Что-нибудь сделайте, успокойте Курманбека». Курманбеку звоню и говорю: «Давай я тебя вывезу оттуда, из Оша. Потом будешь вести переговоры, рядом будешь, здесь». Еле-еле его уговорил», — сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар» в рамках документального фильма «Штрихи к портрету».

Назарбаев рассказал, что в это время в Вашингтоне проходило совещание по антиядерным вопросам.

«Мы там находились. Президентом России был Медведев. Был Обама. Есть фотография, где втроем стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война.

Бакиев хочет двигаться вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать. Я сказал, что я буду вывозить (Бакиева), пусть российские истребители прикроют мой самолет. Министром обороны тогда был Адильбек Джаксыбеков, я говорю: «Давай самолет». Он начал прорабатывать через военную разведку. В Оше в аэропорту на полосе выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: «Ты точно знаешь это? Он говорит: «Не точно, но сказали это. Там невозможно». Я сказал: «Отправляй самолет, пусть снижается. Если увидит, что кучки лежат, пусть улетает, если нет — пусть садится». Курманбеку сказал: «Взлетает борт, готовься со своими». Они прилетели, никакой щебенки не было. На ходу забрали семью и привезли к нам. Если бы это не сделали, там бы кровопролитие было большое. «Не забывай это», говорю», — добавил первый президент Казахстана.

Источник: Элгезит