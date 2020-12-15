(Фото) Садыр Жапаров: Быть президентом Кыргызстана – служить народу Кыргызстана!

Кандидат в президенты точечно обозначил проблемы города, области.
Сегодня в Кыргызстане началась предвыборная гонка – за право занимать высокий пост главы государства, лидера народа Кыргызстана.
Несомненный фаворит, народный кандидат Садыр Жапаров символически начал свою кампанию в Таласской области – на Родине Манаса Великодушного, объединившего кыргызов; Чынгыза Айтматова, ставшего лицом и голосом кыргызов во всем мире; Чолпонбая Тулебердиева – бесстрашного героя, который положил жизнь на защиту своего народа.
В Таласе в первую очередь Жапаров направился к кумбезу Манаса для прочтения молитвы. После посещения кумбеза таласцы не отпускали Садыра Жапарова, фотографировались, делились пожеланиями, говорили теплые слова, буквально на ходу рассказывали Жапарову о наболевшем.
Поэтому когда Садыр Жапаров с вынужденным опозданием приехал на спортивный стадион, трибуны буквально взорвались – так горячо и искренне приветствовал Талас народного кандидата!
В Таласе Жапаров говорил не только о своей программе, своем видении будущего Кыргызстана. Кандидат в президенты точечно обозначил проблемы города, области.
"Многие из существующих проблем – не какие-то глобальные, требующие сложных решений. Как правило, это результат бюрократических проволочек и коррупционных схем. Перенос и строительство современного скотного рынка, которого вы так долго ждете, решение вопроса с подтоплением и запуск дренажных систем, ремонт школы и т. д. – все это решается очень быстро. Просто нужно поменять систему. Благодаря четкому видению проблемы целиком и пути ее решения, политической воле, скорости принятия решения и реформам добьемся обновления государственной системы. В будущем она будет работать на принципах служения народу и ответственности перед ним!" – обратился к таласцам Садыр Жапаров.
Жители Таласа задавали кандидату в президенты много вопросов – личных, очень животрепещущих, болезненных. На некоторые он смог ответить сразу, на те, что не успел, обещал обязательно ответить в соцсетях.
С воодушевлением восприняли таласцы заявление Жапарова, что он не меняет своих позиций по поводу месторождений – будет продолжаться работа по пересмотру соглашений в интересах народа Кыргызстана с учетом экологии и жителей регионов разработки.
Ответил Жапаров и на вопрос о слухах, что Курманбек Бакиев финансирует и поддерживает кандидата:
"Это откровенная ложь. Я, стоя сейчас под богом и перед вами, могу сказать – я ни тыйына ни у кого не брал, они меня не финансируют. Да, в свое время мы работали, как и 90% людей в то время. Несмотря на то что я занимал должность с ограниченными полномочиями, удалось раскрыть грязные дела ряда прокуроров, судей, акимов и мэров. Видеоотчеты есть в архивах КТР. Тогда Интернет не был так развит, как сейчас, и немногие люди знали о нашей работе. Но проводились большие объемы работ".
На вопрос о том, что после прихода во власть Жапаров назначил на высокие должности своих родственников и сватов, кандидат ответил предельно ясно:
"Общественно-политическая ситуация могла выйти из-под контроля. Были предпосылки к ухудшению больше, чем в 2010 году... Страна осталась без руководства, до сих пор не найдены сбежавшие главы ГКНБ и МВД.
Поэтому я назначил тех, кто был рядом в тот момент. Поменял первых лиц, дал задание, чтобы не дали выводить деньги из банков, чтобы никто не сбежал через границы и не было мародерств.
Тогда два человека из числа моих сватов были назначены. Я и не скрываю этого. После выборов, если я буду избран, кадры будут отбираться на конкурсной основе. Я сам против назначений родственников", – заверил Садыр Жапаров.
Красной линией через все выступление кандидата проходили главные лозунги кандидата – что народ Кыргызстана должен обрести свободу от политических распрей, от бедности, от несправедливости, от безответственности властей!
Быть президентом Кыргызстана – Служить народу Кыргызстана! – безапелляционная позиция Садыра Жапарова.
ЗА СВОБОДУ ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ!
ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!
Источник: Кактус.медиа
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