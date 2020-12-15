(Фото) Ташиев призвал узбекскую сторону к скорейшему совместному завершению делимитации границы

Ташиев призвал узбекскую сторону к скорейшему совместному завершению делимитации границы

В Бишкеке проходит заседание Правительственных делегаций КР и РУз

В госрезиденции «Ала-Арча» проходит совместное заседание Правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Делегацию с кыргызской стороны возглавляет председатель ГКНБ-руководитель делегации Камчыбек Ташиев, с узбекской стороны - советник премьер-министра РУз (в ранге заместителя премьер-министра) Мехриддин Хайриддинов.

Приветствуя членов делегации Узбекистана, Ташиев отметил, что Кыргызская Республика придает важное значение скорейшему завершению юридического оформления государственной границы с соседней республикой.

«Живя в соседстве вот уже много веков, имея тесные дружеские отношения и родственные связи, для создания благополучных условий нашим гражданам, мы должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков, а также начать работу по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы согласно Договору, подписанному в 2017 году», - сказал он.

Далее, в соответствии с Повесткой дня заседания, топографическими рабочими группами начато обсуждение вопросов делимитации кыргызско-узбекской государственной границы.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства

