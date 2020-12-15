Какие кандидаты в президенты сойдутся между собой в теледебатах?

По итогам жеребьевки ЦИК рассказала, каким образом распределено бесплатное эфирное время

Накануне ЦИК провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей между кандидатами на должность президента КР.

Центризбирком самостоятельно определяет дату, время и место проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиоорганизаций и печатной площади в государственных периодических печатных изданиях. Жеребьевка проводится по завершению регистрации кандидатов.

Кандидаты имеют право на предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиоорганизаций и печатной площади в государственных периодических печатных изданиях. Указанное эфирное время должно приходиться на период, когда теле- и радиопрограммы собирают наибольшую аудиторию - с 20 до 24 часов.

По итогам жеребьевки бесплатные эфирное время и печатные площади распределены следующим образом:

Телеканал КТРК (индивидуальные выступления)

1. Абакиров Эльдар Курманбекович;

2. Асанов Курсан Сатарович;

3. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

4. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

5. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;

6. Исаев Канатбек Кедейканович;

7. Тагаев Рашид Бакирович;

8. Жапаров Садыр Нургожоевич;

9. Тольбаев Бабыржан Латиханович;

10. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;

11. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;

12. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;

13. Арстанбек Мыктыбек;

14. Иманалиев Каныбек Капашович;

15. Сегизбаев Абдил Кенешевич;

16. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;

17. Касенов Аймен Абдыталипович;

18. Ташов Имамидин Асамидинович.

Телеканал КТРК (специальный репортаж)

1. Сегизбаев Абдил Кенешевич;

2. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;

3. Тольбаев Бабыржан Латиханович;

4. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;

5. Исаев Канатбек Кедейканович;

6. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;

7. Ташов Имамидин Асамидинович;

8. Иманалиев Каныбек Капашович;

9. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;

11. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;

12. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

13. Абакиров Эльдар Курманбекович;

14. Касенов Аймен Абдыталипович;

15. Асанов Курсан Сатарович;

16. Арстанбек Мыктыбек;

17. Тагаев Рашид Бакирович;

18. Жапаров Садыр Нургожоевич.

Телеканал КТРК (теледебаты 1 тур -28 декабря 2020 г.)

1. Исаев Канатбек Кедейканович;

2. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;

3. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

4. Касенов Аймен Абдыталипович;

5. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

6. Иманалиев Каныбек Капашович;

(29 декабря 2020 г.)

7. Арстанбек Мыктыбек;

8. Жапаров Садыр Нургожоевич;

9. Тагаев Рашид Бакирович;

10. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;

11. Ташов Имамидин Асамидинович;

12. Абакиров Эльдар Курманбекович;

(30 декабря 2020 г.)

13. Тольбаев Бабыржан Латиханович;

14. Асанов Курсан Сатарович;

15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;

16. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;

17. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;

18. Сегизбаев Абдил Кенешевич.

Телеканал КТРК (теледебаты 2 тур -6 января 2021 г.)

1. Жапаров Садыр Нургожоевич;

2. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

3. Исаев Канатбек Кедейканович;

4. Асанов Курсан Сатарович;

5. Абакиров Эльдар Курманбекович;

6. Касенов Аймен Абдыталипович;

(7 января 2021 г.)

7. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;

8. Сегизбаев Абдил Кенешевич;

9. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;

10. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;

11. Тагаев Рашид Бакирович;

12. Иманалиев Каныбек Капашович;

(8 января 2021г)

13. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;

14. Тольбаев Бабыржан Латиханович;

15. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

16. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;

17. Ташов Имамидин Асамидинович;

18. Арстанбек Мыктыбек.

Телеканал МТРК “ЭлТР” (индивидуальные выступления)

1. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;

2. Тольбаев Бабыржан Латиханович;

3. Сегизбаев Абдил Кенешевич;

4. Тагаев Рашид Бакирович;

5. Исаев Канатбек Кедейканович;

6. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

7. Касенов Аймен Абдыталипович;

8. Иманалиев Каныбек Капашович;

9. Ташов Имамидин Асамидинович;

10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;

11. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;

12. Абакиров Эльдар Курманбекович;

13. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;

15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;

16. Жапаров Садыр Нургожоевич;

17. Асанов Курсан Сатарович;

18. Арстанбек Мыктыбек.

Телеканал МТРК “ЭлТР” (специальный репортаж)

1. Жапаров Садыр Нургожоевич;

2. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

3. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;

4. Тольбаев Бабыржан Латиханович;

5. Иманалиев Каныбек Капашович;

6. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

7. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;

8. Арстанбек Мыктыбек;

9. Тагаев Рашид Бакирович;

10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;

11. Сегизбаев Абдил Кенешевич;

12. Асанов Курсан Сатарович;

13. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;

14. Исаев Канатбек Кедейканович;

15. Абакиров Эльдар Курманбекович;

16. Ташов Имамидин Асамидинович;

17. Касенов Аймен Абдыталипович;

18. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич.