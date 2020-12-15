Какие кандидаты в президенты сойдутся между собой в теледебатах?

По итогам жеребьевки ЦИК рассказала, каким образом распределено бесплатное эфирное время
Накануне ЦИК провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей между кандидатами на должность президента КР.
Центризбирком самостоятельно определяет дату, время и место проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиоорганизаций и печатной площади в государственных периодических печатных изданиях. Жеребьевка проводится по завершению регистрации кандидатов.
Кандидаты имеют право на предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиоорганизаций и печатной площади в государственных периодических печатных изданиях. Указанное эфирное время должно приходиться на период, когда теле- и радиопрограммы собирают наибольшую аудиторию - с 20 до 24 часов.
По итогам жеребьевки бесплатные эфирное время и печатные площади распределены следующим образом:
Телеканал КТРК (индивидуальные выступления)
1. Абакиров Эльдар Курманбекович;
2. Асанов Курсан Сатарович;
3. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
4. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
5. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
6. Исаев Канатбек Кедейканович;
7. Тагаев Рашид Бакирович;
8. Жапаров Садыр Нургожоевич;
9. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
10. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
11. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
12. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
13. Арстанбек Мыктыбек;
14. Иманалиев Каныбек Капашович;
15. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
16. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
17. Касенов Аймен Абдыталипович;
18. Ташов Имамидин Асамидинович.
Телеканал КТРК (специальный репортаж)
1. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
2. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
3. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
4. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
5. Исаев Канатбек Кедейканович;
6. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
7. Ташов Имамидин Асамидинович;
8. Иманалиев Каныбек Капашович;
9. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
11. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
12. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
13. Абакиров Эльдар Курманбекович;
14. Касенов Аймен Абдыталипович;
15. Асанов Курсан Сатарович;
16. Арстанбек Мыктыбек;
17. Тагаев Рашид Бакирович;
18. Жапаров Садыр Нургожоевич.
Телеканал КТРК (теледебаты 1 тур -28 декабря 2020 г.)
1. Исаев Канатбек Кедейканович;
2. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
3. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
4. Касенов Аймен Абдыталипович;
5. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
6. Иманалиев Каныбек Капашович;
(29 декабря 2020 г.)
7. Арстанбек Мыктыбек;
8. Жапаров Садыр Нургожоевич;
9. Тагаев Рашид Бакирович;
10. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
11. Ташов Имамидин Асамидинович;
12. Абакиров Эльдар Курманбекович;
(30 декабря 2020 г.)
13. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
14. Асанов Курсан Сатарович;
15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
16. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
17. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
18. Сегизбаев Абдил Кенешевич.
Телеканал КТРК (теледебаты 2 тур -6 января 2021 г.)
1. Жапаров Садыр Нургожоевич;
2. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
3. Исаев Канатбек Кедейканович;
4. Асанов Курсан Сатарович;
5. Абакиров Эльдар Курманбекович;
6. Касенов Аймен Абдыталипович;
(7 января 2021 г.)
7. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
8. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
9. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
10. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
11. Тагаев Рашид Бакирович;
12. Иманалиев Каныбек Капашович;
(8 января 2021г)
13. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
14. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
15. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
16. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
17. Ташов Имамидин Асамидинович;
18. Арстанбек Мыктыбек.
Телеканал МТРК “ЭлТР” (индивидуальные выступления)
1. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
2. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
3. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
4. Тагаев Рашид Бакирович;
5. Исаев Канатбек Кедейканович;
6. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
7. Касенов Аймен Абдыталипович;
8. Иманалиев Каныбек Капашович;
9. Ташов Имамидин Асамидинович;
10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
11. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
12. Абакиров Эльдар Курманбекович;
13. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
16. Жапаров Садыр Нургожоевич;
17. Асанов Курсан Сатарович;
18. Арстанбек Мыктыбек.
Телеканал МТРК “ЭлТР” (специальный репортаж)
1. Жапаров Садыр Нургожоевич;
2. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
3. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
4. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
5. Иманалиев Каныбек Капашович;
6. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
7. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
8. Арстанбек Мыктыбек;
9. Тагаев Рашид Бакирович;
10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
11. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
12. Асанов Курсан Сатарович;
13. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
14. Исаев Канатбек Кедейканович;
15. Абакиров Эльдар Курманбекович;
16. Ташов Имамидин Асамидинович;
17. Касенов Аймен Абдыталипович;
18. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич.
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