Кожобек Рыспаев. Конфликт интересов, личные кадры и попирание законов

Кожобек Рыспаев. Конфликт интересов, личные кадры и попирание законов

То, что нынешний созыв Жогорку Кенеша по большей части напоминает цирк, отечественные парламентарии доказывали неоднократно. Среди отличившихся – депутат Кожобек Рыспаев. Тот самый, что год назад запомнился электорату тем, что потребовал найти и наказать тех, кто обозвал парламентариев баранами. Об этом он заявил тогда на заседании парламента, пожаловавшись коллегам.

"Люди звонят депутатам и обзывают их баранами. Я ответил на "чимкирики", что мы не сопливые, мы - элита народа", - обиделся тогда нардеп.

Позже Рыспаев разъяснил общественности, что имел ввиду под термином "элита народа".

- Я не сказал, что сам отношусь к элите. Я сказал, что в стенах парламента сидит политическая элита. Об этом даже написано в Википедии:"Политическая элита - привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах", - поделился тогда интернет-познаниями депутат.

Депутатское лобби и "детская" горнорудка?

Интересно другое, а именно то, как депутат ЖК Кожобек Рыспаев лоббирует собственные интересы.

На должности главы комитета по энергетике и недропользованию Кожобек Рыспаев находится, как ни странно, с 2012 года. При этом, какой-либо специальностью для курирования стратегической отрасли страны Рыспаев не обладает. Но при этом активно вмешивается в деятельность всех крупных инвесторов, "рубит" законы по горнорудке и пытается оказывать давление на "Кыргызалтын".

Неоднократно появлялись заявления о том, что Рыспаев лоббирует свои кадры. Например, в лице экс-главы "Макмала". Правда, по ясным причинам, нардеп свое знакомство с Алмазом Исмаиловым опроверг. Хотя об этом ранее открыто заявлял экс-глава "Кыргызалтына".

Честным и чистым быть у Рыспаева точно не получится хотя бы потому, что находясь на посту главы комитета ЖК по горной промышленности и энергетике, его сыновья Кожобек уулу Эсенгелди и Амангельды Рыспаев, являются соучредителями и учредителями ряда компаний, занимающихся добычей золота, угля и цветных металллов. Это ОсОО "White Stone" - добыча строительного и отделочного камня, ОсОО "ДИЕС" - добыча и обогащение прочих руд цветных металлов, причем, имеющая лицензию на добычу золота. При этом в числе других соучредителей - некий Алишер Наншанло, Руслан уулу Ильгиз, Тулебек Абасов и прочие, на счету которых также находится еще ряд фирм по строительной и торговой деятельности. И не исключено, что они также лоббируются "элитным" депутатом. Тем более, что согласно декларации, доходы Кожобека Рыспаева в 2018 году перевалили за миллион. И это только официальные...

Источник: vb.kg