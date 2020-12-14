Нургазы Анаркулов прокомментировал обращение ряда медиаорганизаций относительно Закона о манипулировании информацией

Как вы знаете, инициаторами данного законопроекта выступали депутаты Жогорку Кенеша.

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов прокомментировал обращение отдельных медиаорганизаций относительно Закона КР «О манипулировании информацией».

«Как вы знаете, инициаторами данного законопроекта выступали депутаты Жогорку Кенеша. В августе 2020 года на тот момент президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал возражение к указанному Закону и вернул его в Жогорку Кенеш. Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению должен был рассмотреть вопрос об образовании согласительной группы по возражению президента на своем заседании. С целью того, чтобы ещё раз проработать вопрос с составом данной согласительной группы, аппарат президента попросил снять с рассмотрения данный вопрос», - отметил Нургазы Анаркулов.