«Бакиевы не могут повлиять». Суваналиев теперь тоже хвалит Жапарова

«Бакиевы не могут повлиять». Суваналиев теперь тоже хвалит Жапарова

Генерал всерьез полагает, что Садыр Жапаров обладает обостренным чувством справедливости после потери близких

Экс-глава МВД, бывший замсекретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев в интервью в Youtube-передаче «Новые лица» заявил о том, что Садыр Жапаров - самостоятельная личность, у которой есть все шансы стать президентом Кыргызстана.

Генерал также отметил, что никогда в глаза не видел экс-зампреда ГТС Раимбека Матраимова.

«Мой старший брат работал первым заместителем главы таможни, второй и третий брат тоже работали в таможне. Все схемы мы знаем, но предотвратить не могли. Я не мог. Про Раима мы очень много знаем. Это большая проблема не только для него, но и для Кыргызстана.

Жээнбеков стал заложником Матраимова. Все люди знали, что когда он (Сооронбай Жээнбеков - прим. ред.) просил дать факты, то это были отмазки. Для борьбы с Атамбаевым вокруг Жээнбекова сгруппировалась кучка людей. Когда Раим Матраимов возглавлял таможню в Оше, начальники Финансовой полиции, финразведки, глава ГКНБ, генпрокурор и заместители главы МВД - все были с ним в хороших отношениях и работали в с ним в Оше. Затем эти люди заняли руководящие должности у президента Жээнбекова. Это своего рода «кыргызский шерине» (древняя традиция кочевников проводить мероприятия в узком кругу людей). Они больше слушали Раима Матраимова, нежели Сооронбая Жээнбекова. Если Матраимова сразу посадили бы, он никогда не признался бы», - сказал бывший министр внутренних дел.

Кроме того, Омурбек Суваналиев подчеркнул, что Садыр Жапаров - самостоятельная личность.

«Он никому ничем не обязан. Даже его приход к власти - от зека до президента - он сделал себя сам. Он работал с электоратом, пока сидел в тюрьме. Через интернет создал всю систему. Жапаров сам отправил в отставку Жээнбекова. На сегодняшний день у него большие шансы стать президентом. Думаю, на него не смогут повлиять. Садыр Жапаров прошел не просто через тюрьму и тяготы, он в этот период потерял отца, мать, сына. У него обостренное чувство справедливости.

Что касается Бакиева, при нем все работали. Бакиев - уже история. Бакиевы не могут повлиять. В Кыргызстане когда ты уходишь с должности, ты теряешь прежний статус. Взять того же Атабаева, который, сидя в Ала Арче, говорил в интервью, что он - мультимиллионер. Чтобы раскачать ситуацию в Кыргызстане, нужно иметь определенную сумму денег и людей на площади. Атамбаев со своими миллионами ничего не смог сделать против Жээнбекова. Недавно Роза Отунбаева говорит, что сейчас во власти бакиевцы и назвала одно имя Бакыта Сыдыкова. Мы все - я, Роза Отунбаева, Кенешбек Дуйшебаев, Канат Исаев работали на выборах (президентские выборы 2017 г. - прим. ред.) за Бабанова, а не за Жээнбекова. Отец Бакыта Сыдыкова - Усон Сыдыков - давал свое благословение. Вторую революцию вместе делали Отунбаева, Сыдыков и другие», - напомнил Суваналиев.

Источник: vesti.kg