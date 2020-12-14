«Бакиевы не могут повлиять». Суваналиев теперь тоже хвалит Жапарова
Генерал всерьез полагает, что Садыр Жапаров обладает обостренным чувством справедливости после потери близких
Экс-глава МВД, бывший замсекретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев в интервью в Youtube-передаче «Новые лица» заявил о том, что Садыр Жапаров - самостоятельная личность, у которой есть все шансы стать президентом Кыргызстана.
Генерал также отметил, что никогда в глаза не видел экс-зампреда ГТС Раимбека Матраимова.
«Мой старший брат работал первым заместителем главы таможни, второй и третий брат тоже работали в таможне. Все схемы мы знаем, но предотвратить не могли. Я не мог. Про Раима мы очень много знаем. Это большая проблема не только для него, но и для Кыргызстана.
Жээнбеков стал заложником Матраимова. Все люди знали, что когда он (Сооронбай Жээнбеков - прим. ред.) просил дать факты, то это были отмазки. Для борьбы с Атамбаевым вокруг Жээнбекова сгруппировалась кучка людей. Когда Раим Матраимов возглавлял таможню в Оше, начальники Финансовой полиции, финразведки, глава ГКНБ, генпрокурор и заместители главы МВД - все были с ним в хороших отношениях и работали в с ним в Оше. Затем эти люди заняли руководящие должности у президента Жээнбекова. Это своего рода «кыргызский шерине» (древняя традиция кочевников проводить мероприятия в узком кругу людей). Они больше слушали Раима Матраимова, нежели Сооронбая Жээнбекова. Если Матраимова сразу посадили бы, он никогда не признался бы», - сказал бывший министр внутренних дел.
Кроме того, Омурбек Суваналиев подчеркнул, что Садыр Жапаров - самостоятельная личность.
«Он никому ничем не обязан. Даже его приход к власти - от зека до президента - он сделал себя сам. Он работал с электоратом, пока сидел в тюрьме. Через интернет создал всю систему. Жапаров сам отправил в отставку Жээнбекова. На сегодняшний день у него большие шансы стать президентом. Думаю, на него не смогут повлиять. Садыр Жапаров прошел не просто через тюрьму и тяготы, он в этот период потерял отца, мать, сына. У него обостренное чувство справедливости.
Что касается Бакиева, при нем все работали. Бакиев - уже история. Бакиевы не могут повлиять. В Кыргызстане когда ты уходишь с должности, ты теряешь прежний статус. Взять того же Атабаева, который, сидя в Ала Арче, говорил в интервью, что он - мультимиллионер. Чтобы раскачать ситуацию в Кыргызстане, нужно иметь определенную сумму денег и людей на площади. Атамбаев со своими миллионами ничего не смог сделать против Жээнбекова. Недавно Роза Отунбаева говорит, что сейчас во власти бакиевцы и назвала одно имя Бакыта Сыдыкова. Мы все - я, Роза Отунбаева, Кенешбек Дуйшебаев, Канат Исаев работали на выборах (президентские выборы 2017 г. - прим. ред.) за Бабанова, а не за Жээнбекова. Отец Бакыта Сыдыкова - Усон Сыдыков - давал свое благословение. Вторую революцию вместе делали Отунбаева, Сыдыков и другие», - напомнил Суваналиев.
Источник: vesti.kg
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