Кто твой покровитель, Пирматов мырза?
Говорят и пишут, что депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов был доверенным человеком Максима Бакиева, сильно старался отмыть его деньги, нанес стране огромный ущерб. Между тем на Исхака мырзу заводили уголовное дело, коллеги из прошлого созыва спасли его от лап ответственности. Сколько воды утекло с тех пор, сколько раз всходило-заходило солнце. Но с Пирматовым ничего не случилось. Если вправду захотят привлечь его к ответственности, то что препятствует? Или Пирматов может доказать свою полную невиновность? И вообще, кто покровитель Пирматова, о чьем преступлении говорилось, но оно было спрятано за занавесом, а? Правда Максим? Или его сыплющиеся деньги?
Источник: газета «De факто» №40 от 11.12.2020/стр.3
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