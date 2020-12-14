Завтра, 15 декабря, начнется предвыборная агитационная кампания
Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента, с 15 декабря начнется предвыборная агитация, сообщил в эфире «Биринчи радио» заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.
«Согласно конституционному закону, агитация начинается за 35 дней, но так как это досрочные выборы кампания начинается за 26 дней», - сообщил он.
По его словам, правила и нормы проведения встречи с избирателями для презентации программы кандидатов прописаны в конституционном законе, кроме этого, им предоставляется бесплатное эфирное время на гостелеканалах КТРК и ЭЛТР.
Источник: kg.akipress.org
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