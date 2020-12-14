Глава ЦИК рассказала, какими будут бюллетени на предстоящих выборах и референдуме

Граждане получат листы разных цветов и размеров
Так как, выборы президента и референдум будут проходить в один день, избирателям могут предложить два вида бюллетеней. Об этом на круглом столе сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
- Бюллетени будут отличаться по цвету и размеру, - уточнила она. - И урны тоже будут отличаться. Ранее мы внесли поправки в закон о референдуме, и по ним в бюллетени можно включить пункт «Против всех». То есть человек может выбрать положительный или отрицательный ответ на вопрос либо поставить галочку в графе «Против всех» и таким образом тоже выразить свое мнение.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что на прошлой неделе депутаты приняли закон о проведении референдума в трех чтениях за два дня.
Источник: vesti.kg
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