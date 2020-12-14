Мелис Мырзакматов находится в Оше в кругу семьи​

На днях экс-мэр Оша был замечен на свадьбе сына бывшего полковника милиции, бизнесмена Жалила Атамбаева.
Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов вернулся из Турции в Москву и находится в южной столице в кругу близких. Об этом Vesti.kg сообщили источники из его окружения.
- Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан давно, - сказали источники. - Он сейчас находится в Оше в кругу семьи. Он еще не встречался со своими сторонниками. На следующей неделе, наверное, сопартийцы организуют встречу.
Напомним, 28 октября Мелис Мырзакматов уехал из Кыргызстана. Сообщалось, что экс-мэр Оша поехал в Турцию, а затем в Россию для встреч с бизнес-партнерами.
Ранее отмечалось, что Мырзакматов по возвращении посоветуется с сопартийцами и определит свой политический вектор.
На днях экс-мэр Оша был замечен на свадьбе сына бывшего полковника милиции, бизнесмена Жалила Атамбаева.
Источник: vesti.kg
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