Мелис Мырзакматов находится в Оше в кругу семьи​

На днях экс-мэр Оша был замечен на свадьбе сына бывшего полковника милиции, бизнесмена Жалила Атамбаева.

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов вернулся из Турции в Москву и находится в южной столице в кругу близких. Об этом Vesti.kg сообщили источники из его окружения.​

- Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан давно, - сказали источники. - Он сейчас находится в Оше в кругу семьи. Он еще не встречался со своими сторонниками. На следующей неделе, наверное, сопартийцы организуют встречу.​

Напомним, 28 октября Мелис Мырзакматов уехал из Кыргызстана. Сообщалось, что экс-мэр Оша поехал в Турцию, а затем в Россию для встреч с бизнес-партнерами.​

Ранее отмечалось, что Мырзакматов по возвращении посоветуется с сопартийцами и определит свой политический вектор.

На днях экс-мэр Оша был замечен на свадьбе сына бывшего полковника милиции, бизнесмена Жалила Атамбаева.

Источник: vesti.kg