Бывшего заместителя Абдиля Сегизбаева подозревают в контрабанде. Почему Сегизбаев стал нервничать?

Бишкек, "Саясат. kg". Недавно в СИЗО ГКНБ загремел большой башкарма, который и сам отправлял сюда разных подозреваемых.

Теперь наступила очередь и всесильного когда-то экс-первого заместителя председателя ГКНБ - директора АКС ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева. И этот факт почему-то сильно взволновало кандидата в президента Абдиля Сегизбаева. Почему политик претендующего на главный пост в стране стал откровенно нервничать, разберемся в нашем материале.

22 килограмма обвинений

12 декабря Дуйшенбек Чоткараев был уведомлен Генеральной прокуратурой о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.320 ч.3 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст.223 ч.2 п.п.1, 2 и 4 (экономическая контрабанда) УК КР. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

В этот же день Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Как установило следствие, «в 2017 году одним из оперативных подразделений ГКНБ была задержана крупная партия ювелирных изделий из золота весом более 22 килограммов, ввезенных в республику контрабандным путем. После чего руководством ГКНБ было дано незаконное указание о прекращении доследственной проверки по указанному факту и возвращению изъятых ювелирных изделий, в результате чего бюджету республики был причинен ущерб в размере более 6 млн сомов».

«Следствием были получены неопровержимые доказательства непосредственной причастности Дуйшенбека Чоткараева к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдачу изъятых ювелирных изделий», – отметили в ГКНБ и добавили, что в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, а причастные к контрабанде поставщики были привлечены к ответственности, дали признательные показания и полностью возместили ущерб, причиненный государству.

Напомним, ранее госкомитет безопасности сообщал, что еще в марте 2019 года Военной прокуратурой КР было начато досудебное производство по нескольким уголовным делам, связанным с контрабандой ювелирных изделий в особо крупном размере со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками ГКНБ.

Как стать жертвой преследований и смыться за рубеж?

Вообще-то экс-заместителя председателя ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева сотрудники спецслужбы задержали еще 27 ноября.

По свежим следам скандала претендент на президентский престол Абдиль Сегизбаев оперативно дал пресс-конференцию. По его словам, Чоткараев работал заместителем руководителя предвыборного штаба. «Он координировал работу по сбору подписей за мою кандидатуру. Его задержание я расцениваю как политическое давление. Предпринимаются попытки не допустить нас к выборам», - сказал Сегизбаев. Но журналисту, который стал главным чекистом страны, никто не ограничивал огромное желание стать главным руководителем страны.

Нужно сказать, Дуйшенбек Чоткараев работал не только в предвыборном штабе, он был заместителем у Абдиля Сегизбаева, когда тот возглавлял ГКНБ с 2016 по 2018 годы. То есть тут прослеживается тесня связь между этими людьми.

И вот в декабре новоиспеченный кандидат в президенты Кыргызстана Абдил Сегизбаев вынужден был снова комментировать уже конкретное предъявление обвинения в адрес своего бывшего зама. На этот раз риторика экс-руководителя уже была близка к истерике.

«Мы прекрасно понимаем, что за этим шагом руководства АКС ГКНБ стоит попытка политического давления для того, чтобы каким-то образом образумить Сегизбаева, направить на «правильный путь», запугать и т.д. Я вам хочу сказать, что ничего из этого не получится, все это дело развалится в ближайшее время», - громогласно заявил Абдил Сегизбаев играя желваками.

По его словам, вновь возрождаются репрессивные методы работы ГКНБ которые применялись с 2005 по 2010 годы. Получается при нем спецслужба работала чисто и справедливо?

Почему генерал Сегизбаев начал проявлять эмоции? Может быть он замешан в контрабанде золота?

Вопросов к претенденту на трон много. Начиная с Белизгейта кончая свежим уголовным делом, в котором замешан его заместитель. Может быть Сегизбаев и решил пойти в президенты надеясь на временный иммунитет от уголовного и иного преследования?

Но ведь выборы рано или поздно закончатся, а шансов у Сегизбаева стать главой государства кот наплакал. На что надеется бывший чиновник? Может прослыть жертвой политических преследований и быстро смыться за рубеж?

