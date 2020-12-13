"Атамбаев ждал Жапарова в резиденции"
В 2013 году президент Алмазбек Атамбаев хотел встретиться с Садыром Жапаровым в резиденции. Об этом рассказал младший брат Жапарова Орозбек Жапаров в соцсетях.
По его словам, Атамбаев поставил ему ряд условий.
- После того, как в СИЗО посадили нашу сестру Райкуль Жапарову к Садыру-ава в тюрьму пришли люди и сказали, что его в резиденции ждет президент Атамбаев. "Тебе всего лишь надо будет перед ним извиниться и пообещать, что ты год не будешь поднимать тему Кумтора. Если все это сделаешь, то выйдешь из тюрьмы и снова станешь депутатом. Если же откажешься, что посадим твоего старшего и младшего братьев", - сказали они ему. На что Садыр-ава им ответил: "Мой младший брат на госслужбе работает и поэтому вы сможете его посадить, а старший ведь не работает там. За что вы его посадите?". "Неужели ты еще ничего не понял. Мы посадили твою сестру, сможем посадить и твоего брата", - ответили они. Садыр-ава подумал и сказал, что не собирается извиниться, так как не совершал никакого преступления, - поведал младший Жапаров.
Источник: vb.kg
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