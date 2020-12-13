Почему власть в Кыргызстане рухнула за одну ночь

Омурбек Чиркешович и его партнеры по временному правительству заложили законодательную основу под весь этот бардак, творившийся в системе управления страной в последние 10 лет и приведший к событиям минувшего октября.

Отец действующей Конституции и лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев сейчас выступает одним из самых яростных критиков анонсированной конституционной реформы. При этом в свое время именно Омурбек Чиркешович и его партнеры по временному правительству заложили законодательную основу под весь этот бардак, творившийся в системе управления страной в последние 10 лет и приведший к событиям минувшего октября.

После череды трансформаций

К нынешнему бурному обсуждению поправок в Конституцию и референдума подключились юристы правовой клиники "Адилет". Они подготовили системный и углубленный анализ проекта закона, изучив документ на соответствие международным стандартам прав человека, обязательствам Кыргызстана в рамках подписанных международных договоров, принципам верховенства права и правовой определенности. По результатам этого анализа энпэошники озвучили свои рекомендации, само собой, критического характера.

Вместе с тем в "Адилете" согласны, что действующая в республике Конституция 2010 года вместе с поправками, принятыми в 2016–м, также требует качественной доработки.

- Сейчас остается неопределенным статус президента, который не относится ни к одной из ветвей государственной власти, но является главой государства и обладает существенными полномочиями, - говорят юристы.

Основной закон в нашей республике меняют часто, если не сказать регулярно - под каждого нового главу государства. Проект Конституции независимого Кыргызстана создали еще в 1991 году, но на ее обсуждение и принятие первым созывом Жогорку Кенеша, который называют "легендарным парламентом", ушло еще два года.

При первом президенте Аскаре Акаеве Основной закон меняли пять раз. Причем в Конституционное совещание, кстати, входил и Омурбек Текебаев.

В ноябре и декабре 2006 года, уже после свержения Аскара Акаева, были приняты два варианта Конституции, но оба были лишены силы 14 сентября 2007 года. В силу вступил Основной закон редакции 2003 года. А в 2007 году при президенте Курманбеке Бакиеве была возвращена Конституция образца 1993 года, но в новой редакции.

В июне 2010 года Конституцию оперативно поменяли в очередной раз на так называемую "текебаевскую". Тогда правление страны было изменено с президентского на парламентское.

Инициаторами этих изменений были члены временного правительства - революционеры, свергнувшие клан Бакиевых. Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, Омурбек Текебаев.

Новый Основной закон принимали неприлично быстро и в совершенно не подходящих обстоятельствах. На юге страны люди все еще продолжали оплакивать жертв июньского межнационального конфликта, а политики торопились "дожать" народ с принятием нужной им Конституции.

В итоге референдум по принятию новой версии Основного закона и псевдопрезидентские выборы провели в один день. Без всяких публичных слушаний, обсуждений и дискуссий.

Грандиозная мистификация

Конституционная реформа 2010 года должна была кардинально изменить распределение власти в политической системе и защитить народ Кыргызстана от очередного установления семейно–кланового правления. На деле же в апреле–июне 2010 года произошла своего рода политико–правовая мистификация.

В Конституции действительно закрепили главный признак парламентской республики - политическую ответственность правительства перед парламентом. Депутатам ЖК и премьер–министру отвели ведущую роль в формировании правительства.

И вместе с тем оставили президента, который избирается гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, что характерно для президентской республики. Главе государства передали такой круг функций и полномочий, который давал ему возможность, не вмешиваясь напрямую в текущее управление государственными делами, активно направлять политический курс государства. В этом деле институту президента зачастую помогал сам парламент, который, по идее, должен был служить сдерживающим фактором для суперпрезидентской власти.

Так, например, ЖК в июне 2012 года принял Закон Кыргызской Республики "О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики", которым президенту были предоставлены полномочия по определению внешней политики и по общему руководству внешней политикой.

По своему статусу, прописанному в Конституции авторства членов ВП, президент так и не превратился в "английскую королеву", как это принято в государствах с классической системой парламентского правления. У него остались все инструменты влияния и значительные формальные полномочия, превращающие институт главы государства в самый могущественный государственный орган.

Таким образом, хотя внутри страны и за границей все уверовали в то, что в июне 2010 года в Кыргызстане была утверждена форма правления с креном в сторону парламентской демократии, по сути, была создана система, при которой у президента остались значительные полномочия, парламент получил возможность разгонять правительство только из прихоти депутатов. При этом ни глава государства, ни парламентарии не несли ответственности за то, что происходит, например, в социально–экономическом блоке республики.

Дайте факты!

Неопределенность в части ответственности и чрезмерность в плане полномочий позволяла президентам делать все, что им взбредет в голову. К примеру, Сооронбай Жээнбеков свой срок посвятил тому, чтобы выйти из тени своего предшественника Алмазбека Атамбаева, а затем и вовсе уничтожить его как политика.

Если начало правления Сооронбая Жээнбекова политолог Аркадий Дубнов в интервью одному из российских изданий охарактеризовал, как "боялся открыть рот", то позже, как отмечал эксперт, президент "несколько окреп и приобрел уверенность в себе".

Уверенность в себе экс–президент развивал в необъявленной войне с Атамбаевым. Сначала Жээнбеков в ней, надо отметить, проигрывал. Алмазбек Атамбаев с его харизмой и умением подлить масла в огонь сильно портил жизнь своему "досу" и ставленнику.

Неизвестно, чем бы закончилась вся эта история, если бы не штурм кой–ташской резиденции. Арест Алмазбека Атамбаеваи задержание всех его сторонников останется главным, если не единственным, достижением Жээнбекова за все время его правления.

Других успехов нет. Борьба с коррупцией не давала особых результатов. Что там говорить, за последние два месяца ГКНБ под руководством Камчыбека Ташиева произвело больше задержаний чем почти за три года президентства Сооронбая Жээнбекова.

В мае 2019 года "Азаттык" опубликовал сенсационное расследование о том, как на таможне Кыргызстана годами работали теневые схемы, а из страны различными сомнительными путями были выведены миллионы долларов. Расследователи заявляли, что к этим операциям имел отношение бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы (ГТС) КР Райымбек Матраимов.

Реакции со стороны Жээнбекова, как непримиримого борца с коррупцией, не последовало.

В ответ гражданские активисты республики организовали несколько митингов под названием #Reакция. В числе требований звучала отставка руководителей правоохранительных органов и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к коррупционным схемам на таможне.

Власти пообещали, что информация из СМИ будет проверена, для чего была создана специальная следственная группа. А президент Сооронбай Жээнбеков призвал тех, у кого имеются какие–либо факты, сообщать о них в соответствующие органы.

Попытки активистов привлечь внимание главы государства к коррупционному феномену Матраимова так и не привели к каким–либо действиям со стороны правоохранительных органов, ни к какому–либо серьезному разбирательству.

Наоборот, клан Матраимовых обрел на этом фоне еще большее могущество. Была создана партия "Мекеним Кыргызстан", которая с невероятным успехом провела выборную кампанию и получила 40 мандатов в новоизбранном парламенте. Если бы не поствыборные события, то фарс антикоррупционной борьбы продолжался бы на новом уровне.

Созыв легендарных "чимкириков"

За годы независимости западная модель парламентаризма в Кыргызстане в целом так и не прижилась, во многом потому, что в республике не сложилась партийная культура, а ЖК, состоящий в большинстве своем из бизнесменов, купивших мандаты, чтобы защитить свои богатства, так и не смог стать полноценной ветвью власти, занимающей самостоятельную политическую позицию.

В итоге парламент в нашей стране превратился в декорацию, которая всегда украшала семейно–клановый режим, а также выполняла запросы президента.

VI созыв ЖК не исключение. В бытность Алмазбека Атамбаева президентом депутаты с готовностью поддерживали любые его начинания. Даже те, которые активно критиковали представители гражданского сообщества.

Со сменой президента изменились и приоритеты парламентариев. Те же самые депутаты, что до этого восхищенно ловили каждое слово Алмазбека Шаршеновича, в июне 2019 года большинством голосов лишили его статуса экс–президента и всех сопутствующих регалий.

То, что энергичность наших парламентариев напрямую связана с волей главы государства, стало особенно четко видно во время октябрьских событий. Власть в стране рухнула даже не за ночь, а всего лишь за несколько часов.

Текебаевская конституция породила коллективную безответственность. В этом документе нет ни слова о том, как юридически президент, депутаты или премьер–министр ответственны за происходящее в республике. В результате в кризисный момент все наши управленцы просто разбежались, бросили страну и свой народ на произвол судьбы, поставили под сомнение национальный суверенитет. Никто ничего не решал и даже не пытался разгрести постреволюционный бардак.

Образовался вакуум власти, который заполнил Садыр Жапаров. Власть упала ему в руки, как перезревшее яблоко. И сегодня его обвиняют в узурпации власти люди, которые сами и создали все правовые возможности и условия для подобных практик.

Отец конституции Омурбек Текебаев написал Основной закон так, чтобы все смогли получить по "куску власти". Это привело к тому, что президенты - Атамбаев и Жээнбеков, - депутаты и премьер–министры могли творить все, что им заблагорассудится, и ни за что при этом не отвечать. Неопределенность и недосказанность в части юридических обязательств руководства страны перед народом и стали в итоге причиной всех наших нынешних экономических, социальных и политических бед.

Поэтому сегодня так важно провести референдум. Нужно, чтобы народ сказал свое слово, выбрал форму правления. Пора наконец четко определиться с тем, кто будет нами руководить - президент или парламент. И с тем, кто будет считаться виноватым, если в стране все опять пойдет наперекосяк.



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