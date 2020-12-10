(Видео) «Уят сексалю!». Тазабека Икрамова встретили у входа в ЖК и попросили сдать мандат 

Народный избранник никак не отреагировал на выпады активистов в свой адрес
Депутат Тазабек Икрамов вошел в здание Жогорку Кенеша под выкрики собравшихся активистов: «Уят сексалю!», «Нелегитимный депутат», «Кеткиле!».
Икрамов воздержался от комментариев и никак не отреагировал на происходящее.
Кроме Икрамова, к зданию парламента подошёл депутат ЖК Дастан Бекешев, который заявил, что его коллеги собрали подписи для продвижения законопроекта о проведении референдума во втором и третьем чтениях.
«Уже почти собрали подписи на второе и третье чтения законопроекта о референдуме. Их никто не запугивает, потому что в законе указано, что депутаты не несут ответственности за свои голоса. Они должны нести моральную ответственность»,- отметил Бекешев.
Акция «Дорожка позора» завершилась.
Источник: vesti.kg
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