Акылбек Жапаров извинился перед пенсионерами-силовиками и пообещал сотрудничество

Акылбек Жапаров извинился перед пенсионерами-силовиками и пообещал сотрудничество

Отставные военные предложили депутатам пополнить бюджет за счет «незаконно полученных средств»

Депутат Акылбек Жапаров извинился перед военными пенсионерами и предложил обсудить сотрудничество. Об этом Vesti.kg сообщил ветеран Вооруженных сил КР и активист, полковник в отставке Анвар Сартаев.

Накануне в Бишкеке состоялся круглый стол «Нет утрате государственности!», организованный членами общественного движения ветеранов силовых структур страны «Общевоинский союз Кыргызстана». Народный избранник также принял в нем участие.

По словам Сартаева, сегодня должна состояться встреча с помощником парламентария для обсуждения помощи нардепа в защите прав ветеранов ВС КР и правоохранительных органов.

Негодование военных пенсионеров вызвала идея Жапарова сэкономить бюджетные средства, лишив некоторые категории силовиков в отставке положенных надбавок. Они потребовали от нардепа публичных извинений в средствах массовой информации.

Участники мероприятия обратили внимание, что важная миссия силовиков – обеспечивать безопасность и целостность государства, защищать права, здоровье и жизнь граждан – почему-то не избавляет их от негативного отношения со стороны некоторых частей общества, а действия представителей власти по материальному обеспечению не обеспечивают должных результатов. В этих условиях предложение Акылбека Жапарова решить проблемы дефицита бюджета за счет пенсионеров силовых ведомств последние сочли возмутительным.

«В частности, инициатива депутата ЖК КР VI созыва Акылбека Жапарова, ставшего одним из богатейших людей страны за время работы на госслужбе, - говорится в резолюции. - Предполагаемая экономия бюджетных средств за счет пенсионеров-силовиков вполне может быть компенсирована им за счет добровольного внесения в бюджет незаконно полученных средств. Свой вклад должны сделать все депутаты хотя бы за счет своей зарплаты».

Ветераны-силовики отметили, что грядущие президентские выборы формируют в Кыргызстане высокий конфликтный потенциал, поэтому лишать страну эффективных военных и правоохранителей сейчас точно не время.

В резолюции участники круглого стола обратили на это внимание кандидатов в президенты, а также призвали парламентариев и членов правительства исключить любые шаги, направленные на ухудшение материального положения пенсионеров силовых ведомств и их действующих сотрудников.

«Принимая к сведению извинения депутата Акылбека Жапарова относительно его необоснованных высказываний по социальным вопросам в адрес пенсионеров силовых структур, считаем необходимым его публичное извинение в СМИ», - подчеркнули там.

16 декабря 2020 года в Бишкеке состоится конференция ветеранских организаций силовых структур Кыргызстана для организации деятельности, направленной на защиту законных прав пенсионеров и действующих сотрудников силовых ведомств республики.

11 декабря 2020 года в 10:00 на площади «Ала-Тоо» пройдет мирный митинг с требованием дать оценку выступлениям Акылбека Жапарова и законности его «обогащения», а также принять меры в отношении виновных в нарушениях, обнаруженных по итогам проверки Счетной палаты КР в Министерстве финансов КР в 2011 и 2015 годах (речь идет о не предусмотренных законодательством льготах для сотрудников ведомства).

Ранее Жапаров предложил убрать надбавки к пенсии сотрудников силовых структур.

«На выплаты пенсий сотрудникам правоохранительных органов, отслужившим 20 лет, мы выделяем 3 млрд сомов в год, а на различные доплаты к пенсии — 3 млрд 700 млн сомов, - обратил внимание он. - Пенсию и зарплату мы выплачиваем им из своих денег. Надо повысить размер зарплаты, но убрать надбавки к пенсии. Пусть надбавки генералам и начальникам остаются к зарплате, но не распространяются на пенсию».

Источник: vesti.kg