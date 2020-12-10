Экс-начальник отдела Финпола: Абдиль Сегизбаев наговорил на уголовное дело

Экс-начальник отдела Финпола: Абдиль Сегизбаев наговорил на уголовное дело

Если бывший глава ГКНБ знал о коррупции в действиях Илмиянова, то почему не принимал меры?

Недавно экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев сделал в интервью «Азаттыку» «сенсационное» заявление. Мол, во главе коррупционных схем в Налоговой и Таможенной службах в 2016-2017 годах стоял советник тогдашнего президента Икрамжан Илмиянов.

У журналистов возник закономерный вопрос: если Сегизбаев знал о коррупции, то почему не принимал меры? Но бывший глава ГКНБ, уже ставший политиком, виртуозно ушел от ответа.

Мы попытались проанализировать ситуацию и обратились с неудобными вопросами к известному оперативному сотруднику, экс-начальнику отдела по борьбе с коррупцией Финпола Русланбеку Умарову.

«Заявление экс-председателя ГКНБ вызвало много споров, потому что громкие слова чиновника такого ранга, хоть и бывшего, вызывают больше вопросов к нему самому, так как он три года являлся главой спецслужб. Налоговая и Таможенная службы КР являются бюджетообразующими ведомствами, и почему Сегизбаев как бывший председатель ГКНБ, имевший все полномочия и рычаги, не пресек неправомерную деятельность Илмиянова?» - задается вопросом он.

По словам Умарова, есть определенные правила работы с оперативной информацией. Предположим, что сотрудники ГКНБ получили оперативные сведения в отношении Илмиянова как организатора коррупционных схем. Информация обязательно перепроверяется, потому что разнообразные сплетни не становятся основой доклада руководству ГКНБ. Если данные подтверждаются, то материалы отправляются на стол руководству Госкомитета нацбезопасности. Нужно отметить, что вся оперативная информация всегда регистрируется, поэтому ее легко проверить.

«И в этом случае у руководства ГКНБ было несколько вариантов действий. Во-первых, Сегизбаев мог передать материалы в следственный отдел для возбуждения уголовного дела или доложить президенту, чтобы он сам принял решение по Илмиянову. По закону такие материалы обязаны передаваться в следственный отдел, возбуждается уголовное дело по факту и начинается расследование. Берется санкция суда на прослушивание разговоров, и проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению, пресечению преступления», - говорит Умаров.

Учитывая, что Илмиянов был самым приближенным человеком президента, Сегизбаев, возможно, не стал докладывать главе государства полученную информацию, чтобы не попасть в немилость, если вдруг выяснится, что Атамбаев в курсе, чем занимается Илмиянов, рассуждает собеседник редакции.

«Рассмотрим второй вариант действий главы ГКНБ. Предположим, Сегизбаев докладывает президенту, что Илмиянов занимается коррупционными делами в налоговой и таможне. Тогда какая реакция была со стороны президента и какое решение по Илмиянову? Учитывая, что Атамбаев не принял никаких действий к Илмиянову, значит, со стороны главы государства также присутствуют признаки злоупотребления и укрывательства преступления. Ведь в результате действия коррупционных схем в налоговой и таможне бюджет страны потерял миллиарды сомов», - отмечает он.

И в первом, и во втором случаях Сегизбаев своими действиями или бездействиями укрывал преступление, и это уже подпадает под уголовную ответственность, полагает известный борец с коррупцией.

«В любом случае по следам заявления Сегизбаева силовые органы должны начать досудебное производство, должна быть дана оценка действиям самого Сегизбаева во время его председательствования в ГКНБ. А если о коррупционных фактах он все-таки докладывал бывшему президенту Атамбаеву, то действиям или бездействиям последнего тоже должна быть дана юридическая оценка», - считает Умаров.

Эксперта также очень заинтересовало заявление Сегизбаева о том, что он еще многое расскажет, но уже в агитационно-предвыборной гонке.

Возможно, наше общество ждут еще сенсации, которые могут привести к возбуждению новых уголовных дел.

Источник: vesti.kg