ГСИН: Диагноз Камчи Кольбаева не разглашается

Диагноз Камчи Кольбаева не разглашается
В ведомстве лишь отметили, что состояние вора в законе удовлетворительное
Вор в законе Камчи Кольбаев все еще находится в лечебной исправительной колонии № 47 Бишкека, где получает соматическое лечение. Однако чем именно болен кримавторитет, в Госслужбе исполнения наказаний не ответили Vesti.kg.
- Он числится в СИЗО ГКНБ, - сказали в ГСИН. - У нас просто получает лечение. Диагноз не разглашается. Его состояние удовлетворительное.
Напомним, 2 ноября 2020 года, в связи с состоянием здоровья Камчы Асанбек (Камчы Кольбаев – прим.ред.) из СИЗО ГКНБ переведен в ИК-47.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!