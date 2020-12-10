ГСИН: Диагноз Камчи Кольбаева не разглашается

Диагноз Камчи Кольбаева не разглашается

В ведомстве лишь отметили, что состояние вора в законе удовлетворительное

Вор в законе Камчи Кольбаев все еще находится в лечебной исправительной колонии № 47 Бишкека, где получает соматическое лечение. Однако чем именно болен кримавторитет, в Госслужбе исполнения наказаний не ответили Vesti.kg.

- Он числится в СИЗО ГКНБ, - сказали в ГСИН. - У нас просто получает лечение. Диагноз не разглашается. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, 2 ноября 2020 года, в связи с состоянием здоровья Камчы Асанбек (Камчы Кольбаев – прим.ред.) из СИЗО ГКНБ переведен в ИК-47.

Источник: vesti.kg