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ГСИН: Диагноз Камчи Кольбаева не разглашается

 Диагноз Камчи Кольбаева не разглашается

В ведомстве лишь отметили, что состояние вора в законе удовлетворительное

Вор в законе Камчи Кольбаев все еще находится в лечебной исправительной колонии № 47 Бишкека, где получает соматическое лечение. Однако чем именно болен кримавторитет, в Госслужбе исполнения наказаний не ответили Vesti.kg.

- Он числится в СИЗО ГКНБ, - сказали в ГСИН. - У нас просто получает лечение. Диагноз не разглашается. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, 2 ноября 2020 года, в связи с состоянием здоровья Камчы Асанбек (Камчы Кольбаев – прим.ред.) из СИЗО ГКНБ переведен в ИК-47.

Источник: vesti.kg

           

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