Минфин США наложил санкцию на Райымбека Матраимова
«Матраимов, используя бывшую должность, заработал сотни миллионов долларов в результате участия в таможенной схеме»
Министерство финансов США санкционировало экс-заместителя главы ГТС КР Райымбека Матраимова. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
Минфин Америки внес бывшего таможенника в список Магнитского.
«Райымбек Матраимов, бывший заместитель Таможенной службы Кыргызстана, участвовал в таможенной схеме, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее $700 миллионов. Он использовал свое положение для того, чтобы товары компании могли беспрепятственно перемещаться через границы КР. Матраимов отвечал за сбор и распространение взяток, поступающих от этой фирмы.
Кроме того, он помогал этой компании в контрабанде наличных денег в Кыргызскую Республику через курьеров. Когда к этим курьерам, несущим большую сумму наличных денег, подходили кыргызские правоохранительные органы в аэропорту, курьеры использовали имя Матраимова, пытаясь продолжить свое путешествие. Матраимов, используя свою бывшую должность заместителя Таможенной службы, заработал сотни миллионов долларов в результате своего участия в таможенной схеме», - отмечает Министерство финансов США.
На сайте указаны последствия санкций:
«В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в имуществе вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем лиц США, заблокированы и должны быть сообщены в OFAC. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат 50 или более процентам одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются.
Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом в пользу или в интересах любого заблокированного лица, а также получение любого взноса или предоставление средств, товаров».
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!