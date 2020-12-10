Минфин США наложил санкцию на Райымбека Матраимова​

Минфин США наложил санкцию на Райымбека Матраимова​

«Матраимов, используя бывшую должность, заработал сотни миллионов долларов в результате участия в таможенной схеме»​

Министерство финансов США санкционировало экс-заместителя главы ГТС КР Райымбека Матраимова. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Минфин Америки внес бывшего таможенника в список Магнитского.​

«Райымбек Матраимов, бывший заместитель Таможенной службы Кыргызстана, участвовал в таможенной схеме, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее $700 миллионов. Он использовал свое положение для того, чтобы товары компании могли беспрепятственно перемещаться через границы КР. Матраимов отвечал за сбор и распространение взяток, поступающих от этой фирмы.​

Кроме того, он помогал этой компании в контрабанде наличных денег в Кыргызскую Республику через курьеров. Когда к этим курьерам, несущим большую сумму наличных денег, подходили кыргызские правоохранительные органы в аэропорту, курьеры использовали имя Матраимова, пытаясь продолжить свое путешествие. Матраимов, используя свою бывшую должность заместителя Таможенной службы, заработал сотни миллионов долларов в результате своего участия в таможенной схеме», - отмечает Министерство финансов США.​ ​

На сайте указаны последствия санкций:

«В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в имуществе вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем лиц США, заблокированы и должны быть сообщены в OFAC. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат 50 или более процентам одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются.​

Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом в пользу или в интересах любого заблокированного лица, а также получение любого взноса или предоставление средств, товаров».​

Источник: vesti.kg