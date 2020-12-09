Смягчатся условия в ЕАЭС

Смягчатся условия в ЕАЭС

Об этом сообщили из Евразийской экономической комиссии. До конца 2022 года в ЕАЭС будут сняты 12 ограничений и препятствий.

Как стало известно, в данное время межправительственная комиссия ЕАЭС составила список ограничений и препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. В этом списке указаны 12 позиций, 11 из них ограничения и 1 – препятствие.

Устранение ограничений смягчит условия на рынке экономического союза, создаст благоприятные условия для экспортеров, производителей товаров.

Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 8