Смягчатся условия в ЕАЭС
Об этом сообщили из Евразийской экономической комиссии. До конца 2022 года в ЕАЭС будут сняты 12 ограничений и препятствий.
Как стало известно, в данное время межправительственная комиссия ЕАЭС составила список ограничений и препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. В этом списке указаны 12 позиций, 11 из них ограничения и 1 – препятствие.
Устранение ограничений смягчит условия на рынке экономического союза, создаст благоприятные условия для экспортеров, производителей товаров.
Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 8
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