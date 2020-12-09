Максим Бакиев: «В Кыргызстан не ездил, Садыра Жапарова не знаю»

Максим Бакиев: «В Кыргызстан не ездил, Садыра Жапарова не знаю»

В настоящее время в общественности появляются слухи о кратковременном приезде в Кыргызстан Максима Бакиева — сына ныне живущего в Беларуси экс-президента Курманбека Бакиева. Согласно информации, он попал в страну через КПП «Кордай».

Более того, задаются вопросом, зачем приезжал в страну Максим Бакиев, которому мало приобретенной недвижимости в Англии, так еще вкладывает инвестиции в производство в Беларуси.

По словам отдельных «заказных» экспертов, в прошлом между Максимом Бакиевым, Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым были хорошие отношения. Начала распространяться информация о том, что «все сейчас ломают голову над тем, с какой целью и для встречи с кем приезжал в страну Максим Бакиев, ввергнувший Кыргызстан в кризис».

Примечательно, что вводят в заблуждение народ словами «ввергнул страну в кризис», хотя Максим Бакиев вот уже больше десяти лет находится за границей. Очевидно, что эти слухи распространяют прозападные силы для уничтожения Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева.

Например, негодовали и предавали остракизму М. Бакиева за якобы высказанное им сравнение кыргызов с овцами, а когда экс-президент Алмазбек Атамбаев, имевший привычку давать иносказательные характеристики регионам страны, в лицо сказал «кыргызы — бараны», только считанные известные персоны промямлили что-то, а остальные молча проглотили.

Самое печальное, что если посмотреть на Кыргызстан со стороны, то складывается впечатление, что нарушено согласие народа, грыземся как собаки... Если будем продолжать распри и грызню, то действительно столкнёмся с реальной угрозой потери государства.

Если взять интервью у Максима Бакиева, то наиболее вероятно он скажет: «В Кыргызстан не поеду, Садыра Жапарова не знаю». Поэтому не стоит рычать, увидев изображение Максима Бакиева. В первую очередь мы должны сохранить государственность! Максиму Бакиеву не интересны мелкие сплетни, домыслы в Кыргызстане. Он сам по себе и никоим образом не заинтересован в исчезновении государства! Нам надо опасаться прозападников, в данное время несущих угрозу судьбе государства!

Источник: nazarnews.kg