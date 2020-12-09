2021 – год возвращения СССР

Каким будет новый Евразийский Союз? Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

В прошлом году мы предсказали пандемию, которая не только вызвала мировую рецессию, но стала основной проблемой ведущих мировых государств. Теперь мы выдвигаем новую идею на 2021 год. А именно возврат на карту мира СССР. Мы делаем это специально 8 декабря, в день подписания беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и создании Содружества Независимых Государств.

Конечно, СССР вернется на новых принципах и под другим флагом. Появление на постсоветском пространстве новой конфедерации или Евразийского Союза. Пандемия больно ударила по экономикам многих стран СНГ, прежде всего по странам, которые зависели от туризма и платежей трудовых мигрантов. Самый яркий пример это, конечно, проигравшая войну в Карабахе Армения. В уходящем 2020 году серьезный кризис государственности состоялся в Беларуси и Киргизии. Ожидается, что вакцина от COVID-19 приведет к завершению пандемии и выходу мировой экономики из рецессии. Цены на нефть должны выйти в коридор $60-70. В СНГ фаворитами будут страны нефтяные экспортеры Россия, Казахстан и Азербайджан. "Северный поток-2" войдет в строй, что значительно снизит риски российских экспортных поставок в Европу.

Пандемия показала, что лишь небольшое число государств в мире имеют собственную вакцину и адекватную вызовам систему здравоохранения. А также финансовые резервы, чтобы пересидеть трудные времена. Российская Федерация одна из немногих таких стран. Часть бывших советских республик захотят переложить свои проблемы, вызванные COVID-19, на Москву. Плюс Москва обладает достаточной силовой мощью для нейтрализации влияния или прямого вмешательства зарубежных игроков во внутренние дела стран СНГ. Вакцина и силовая составляющая это предложения, от которых нельзя отказаться. При этом в Москве осознают, что геополитика не терпит пустоты. Если Москва не играет в странах постсоветского пространства первую скрипку, они автоматически уходят под Турцию или НАТО.

Каким будет новый Евразийский Союз? Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Новое объединение будет похоже на Европейский Союз с единой валютой и согласованной внешней политикой. В рамках ОДКБ будут созданы единые вооруженные силы. При этом основным партнером России в Закавказье станет Азербайджан, как наиболее сильная в политическом и экономическом плане республика Закавказья. Однако Азербайджан полностью сохранит свой суверенитет и особые отношения с Россией и Турцией.

Сбудется или нет. Делаем ставки, господа.

Источник - завтра