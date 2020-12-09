Фейки, желающие очернить Камчыке

Камчыбек Ташиев стал президентом, чтобы продавать земли или стал премьер-министром, решающим вопросы на международном уровне?
Настала эпоха «фейков». Человек может очернять других, прикрываясь чужим именем. Камчыбек Ташиев на сегодняшний день испытывает проблемы со здоровьем и обещает остаток жизни посвятить народу. И про этого джигита написали, что он продал 300 гектаров земли в Аксы. Интересно, как земля носит людей, которые пишут неподтвержденную информацию, играя на нервах человека, у которого пошатнулось здоровье. Разве земля досталась Камчыке от отца, чтобы он мог продать ее по своему желанию? Могли бы опереться на факты, прежде чем что-то писать. Или Камчыбек Ташиев стал президентом, чтобы продавать земли или стал премьер-министром, решающим вопросы на международном уровне? Или является спикером Жогорку Кенеша, уговорившим депутатов проголосовать за продажу земли, как это было в прошлом? Мы очерняем и загоняем в могилу таких отличных джигитов, вместо того, чтобы справиться о их здоровье. И когда исправятся кыргызы?
Источник: газета «Факты.kg» №30 от 08.12.2020 / стр. 2, gezitter.org
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