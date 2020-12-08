Расхищение угля на Кара-Кече во время беспорядков. Милиция установила подозреваемых

Расхищение угля на Кара-Кече во время беспорядков. Милиция установила подозреваемых

Госпредприятию «Кыргыз комур» вернули украденный уголь на сумму 700 тысяч сомов

Милиция вернула ГП «Кыргыз комур» уголь на сумму 700 тысяч сомов, который ранее похитили неизвестные.

Поясним, еще 6 октября по мессенджеру WhatsApp распространилась информация о том, что около 100 неизвестных лиц, воспользовавшись ситуацией в стране, прибыли от имени директора ГП «Кыргыз Комур» в Бишкеке и требовали отставки от занимаемой должности директора филиала Кара-Кече Т.С., а также главного инженера Т.А.

Кроме того, при просмотре записей с видеокамер угольной шахты выяснилось, что неизвестные люди загружали в автомашины уголь и незаконно вывозили его.

Сотрудниками 3-го управления Службы криминальной милиции МВД совместно с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УВД Нарынского области был организован экстренный выезд на место.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий от похищенного угля на сумму 1 000 000 сомов было возвращено ГП «Кыргыз комур» угля на сумму 700 000

сомов.

В целом в ЕРПП УВД Нарынской области было зарегистрировано 25 заявлений, 19 из них раскрыто. Также были установлены подозреваемые по этому делу, в настоящее время ведется следствие.

Пресс-служба УВД Нарынской области