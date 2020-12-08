В России доллар дешевеет, а почему в Кыргызстане высокий курс?

В России, как и в Кыргызстане, курс рубля к доллару определяется спросом и предложением.
В отличие от России, доллар в Кыргызстане не дешевеет из-за повышенного спроса, сообщили в Нацбанке КР.
Напомним, в последние дни стоимость доллара в России снизилась, на Московской бирже курс доходил 74,3 рубля. При этом в Кыргызстане примерно с середины ноября курс держится на отметке 84,9 сома.
В Нацбанке отметили, что Россия является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана, также оттуда поступают денежные переводы. Состояние экономики РФ влияет и на кыргызскую экономику. Однако утверждение, что динамика курса сома всегда и напрямую следует за динамикой курса рубля, некорректно.
«В России, как и в Кыргызстане, курс рубля к доллару определяется спросом и предложением. Цели, возможности и условия покупателей и продавцов иностранной валюты в двух странах могут значительно отличаться, поведение участников валютных рынков России и Кыргызстана также может быть разным, и динамика курсов двух национальных валют к доллару может иметь значительные отличия», — говорится в пояснении финансового регулятора.
Как отмечает Нацбанк, снижение курса доллара к рублю в ноябре-декабре подразумевает, что предложение превышает спрос на валютном рынке России и, как следствие, рубль укрепляется. Что касается сома, то на валютном рынке в сентябре-ноябре НБ КР выступал основным продавцом иностранной валюты, что предполагает, что участников рынка, готовых продать иностранную валюту, было недостаточно. По этой причине не снижается курс доллара.
Источник: chagylgan.kg
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