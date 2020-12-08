ЦИК аккредитовала 12 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на досрочных выборах президента

ЦИК аккредитовала 12 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на досрочных выборах президента

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 7 декабря аккредитовала 12 представителей БДИПЧ ОБСЕ в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, по состоянию на 7 декабря ЦИКом аккредитовано 55 международных наблюдателей из 14 стран, представляющих 7 международных организаций.

Из них:

Представительство Фонда Ханнса Зайделя в КР – 1;

Представительство Международного Фонда избирательных систем (IFES) – 1;

ЦИК Молдовы – 2;

МПА СНГ – 34;

Миссия СНГ – 4;

ЦИК Азербайджана – 1;

БДИПЧ ОБСЕ – 12.

Источник: kg.akipress.org