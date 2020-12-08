ЦИК аккредитовала 12 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на досрочных выборах президента
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 7 декабря аккредитовала 12 представителей БДИПЧ ОБСЕ в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, по состоянию на 7 декабря ЦИКом аккредитовано 55 международных наблюдателей из 14 стран, представляющих 7 международных организаций.
Из них:
Представительство Фонда Ханнса Зайделя в КР – 1;
Представительство Международного Фонда избирательных систем (IFES) – 1;
ЦИК Молдовы – 2;
МПА СНГ – 34;
Миссия СНГ – 4;
ЦИК Азербайджана – 1;
БДИПЧ ОБСЕ – 12.
Источник: kg.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!