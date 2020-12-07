Приговор Сапару Исакову по делу Исторического музея и ипподрома отменили

Приговор Сапару Исакову по делу Исторического музея и ипподрома отменили

Верховный суд передал дело на новое рассмотрение

Верховный суд отменил приговор по делу о ремонте Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате в отношении бывшего премьера Сапара Исакова и экс-советницы президента Миры Карыбаевой. Об этом сообщили в Верховном суде.

-Дела по реконструкции Исторического музея Бишкека и ипподрома в Чолпон-Ате были объединены, -пояснили там. - Сегодняшним постановлением Верховного суда приговоры Первомайского районного суда и судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского горсуда в отношении Сапара Исакова и Миры Карыбаевой отменены.

Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в ином составе судей Первомайского районного суда.

Напомним, Генпрокуратура ранее возбудила уголовные дела по ремонту Исторического музея и строительству ипподрома в Чолпон-Ате. Согласно данным следствия, общий ущерб, причиненный государству, составил 247 млн сомов: по музею – 101,6 млн сомов, по ипподрому – 145,9 млн сомов.

На данный момент Сапар Исаков находится в межгосударственном розыске. В результате событий 5-6 октября ему предоставили "отпуск", срок которого истек 13 октября, однако он не вернулся в колонию для дальнейшего отбывания наказания.

Источник: vesti.kg