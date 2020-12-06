(Видео) Посол США о Раиме Матраимове и организованной преступности в Кыргызстане

Посол США о Раиме Матраимове и организованной преступности в Кыргызстане

Посол США Дональд Лу выступил на церемонии вручения премии Интерньюс «Стремление» и большую часть речи посвятил бывшему заместителю председателя Государственной таможенной службы Раиму Матраимову.

Посольство США в КР распространило речь дипломата:

Уважаемые коллеги,

Какие новости в Кыргызстане были самыми важными за последние восемнадцать месяцев с момента нашей последней церемонии вручения наград? Выборы? Коронавирус? Революция? Нет.

Самой важной историей последних восемнадцати месяцев было журналистское расследование о преступной империи Раима миллиона. Но почему это было так важно?

Организованная преступность существовала и процветала в Кыргызстане со времён Советского Союза. Но до прошлого года она всегда существовала в тени. Храбрая журналистская деятельность Азаттыка, Клоопа, KLOOP, OCCRP, Factcheck.kg, и десятков журналистов социальных сетей дала начало общественной дискуссии об организованной преступности. И это заставило правительство отреагировать.

Общественность Кыргызстана была крайне возмущена жадностью, всевластием и безнаказанностью этого криминального клана. Они видели как эти преступники стимулируют коррупцию в кыргызском обществе.

Прежнее ГКНБ и комиссия Жогорку Кенеша провели расследование, но ничего не нашли.

При прежней власти, несколько журналистов были избиты, запуганы и заключены в тюрьму. А также в прошлом году Раим миллион подал иск за клевету против СМИ, в котором он пытался наложить арест на их активы. Реакция общественности на это была резкой.

Потом из ничего поднялся к власти «Мекеним Кыргызстан», выиграв четвёртого октября двадцать четыре процента голосов и почти сорок процентов мест в парламенте.

А пятого октября, поднялся народ и сказал, что это неприемлемо.

Неприемлем подкуп голосов.

Неприемлемо злоупотребление Формой 2.

Неприемлемо исключение из парламента реальных политических партий.

Затем, последовали попытки организованной преступности повлиять на решения временного правительства Садыра Жапарова. Они использовали интернет-троллей, уличных бандитов и угрозы насилия против лидеров Кыргызстана.

Народ и временное правительство Кыргызстана сказали, что это неприемлемо. Двадцатого октября, ГКНБ арестовал Раима миллиона. Двадцать второго октября, они арестовали Камчыбека Кольбаева.

Хоть это и правда, что суд выпустил Раима миллиона под домашний арест в обмен на обещание выплатить правительству два миллиарда сомов, эти шаги – это только начало. Их недостаточно, но они только начало.

Это похоже на голливудский фильм про мафию. Но вы всё ещё не знаете, чем закончится фильм. Я скажу вам чем он закончится. Правительство привлечёт преступников к ответственности. Оно предаст их суду и вынесет обвинения. Оно не даст их преступным сетям воровать у кыргызского народа. Оно не позволит этим преступникам отравлять ваших детей наркотиками. Но оно сделает все эти вещи, только в том случае, если против них выступят смелые люди.

Это работа журналистов, активистов гражданского общества и отважных лидеров этой страны. И на пути к этой цели у Кыргызстана есть полная поддержка его международных партнёров, включая Соединённых Штатов Америки. Я благодарю всех вас за ваше мужество и ваши жертвы. Вы строите более сильную страну для всего народа Кыргызстана.

Источник: elgezit.kg