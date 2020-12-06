(Видео) Посол США о Раиме Матраимове и организованной преступности в Кыргызстане

Посол США о Раиме Матраимове и организованной преступности в Кыргызстане
Посол США Дональд Лу выступил на церемонии вручения премии Интерньюс «Стремление» и большую часть речи посвятил бывшему заместителю председателя Государственной таможенной службы Раиму Матраимову.
Посольство США в КР распространило речь дипломата:
Уважаемые коллеги,
Какие новости в Кыргызстане были самыми важными за последние восемнадцать месяцев с момента нашей последней церемонии вручения наград? Выборы? Коронавирус? Революция? Нет.
Самой важной историей последних восемнадцати месяцев было журналистское расследование о преступной империи Раима миллиона. Но почему это было так важно?
Организованная преступность существовала и процветала в Кыргызстане со времён Советского Союза. Но до прошлого года она всегда существовала в тени. Храбрая журналистская деятельность Азаттыка, Клоопа, KLOOP, OCCRP, Factcheck.kg, и десятков журналистов социальных сетей дала начало общественной дискуссии об организованной преступности. И это заставило правительство отреагировать.
Общественность Кыргызстана была крайне возмущена жадностью, всевластием и безнаказанностью этого криминального клана. Они видели как эти преступники стимулируют коррупцию в кыргызском обществе.
Прежнее ГКНБ и комиссия Жогорку Кенеша провели расследование, но ничего не нашли.
При прежней власти, несколько журналистов были избиты, запуганы и заключены в тюрьму. А также в прошлом году Раим миллион подал иск за клевету против СМИ, в котором он пытался наложить арест на их активы. Реакция общественности на это была резкой.
Потом из ничего поднялся к власти «Мекеним Кыргызстан», выиграв четвёртого октября двадцать четыре процента голосов и почти сорок процентов мест в парламенте.
А пятого октября, поднялся народ и сказал, что это неприемлемо.
- Неприемлем подкуп голосов.
- Неприемлемо злоупотребление Формой 2.
- Неприемлемо исключение из парламента реальных политических партий.
Затем, последовали попытки организованной преступности повлиять на решения временного правительства Садыра Жапарова. Они использовали интернет-троллей, уличных бандитов и угрозы насилия против лидеров Кыргызстана.
Народ и временное правительство Кыргызстана сказали, что это неприемлемо. Двадцатого октября, ГКНБ арестовал Раима миллиона. Двадцать второго октября, они арестовали Камчыбека Кольбаева.
Хоть это и правда, что суд выпустил Раима миллиона под домашний арест в обмен на обещание выплатить правительству два миллиарда сомов, эти шаги – это только начало. Их недостаточно, но они только начало.
Это похоже на голливудский фильм про мафию. Но вы всё ещё не знаете, чем закончится фильм. Я скажу вам чем он закончится. Правительство привлечёт преступников к ответственности. Оно предаст их суду и вынесет обвинения. Оно не даст их преступным сетям воровать у кыргызского народа. Оно не позволит этим преступникам отравлять ваших детей наркотиками. Но оно сделает все эти вещи, только в том случае, если против них выступят смелые люди.
Это работа журналистов, активистов гражданского общества и отважных лидеров этой страны. И на пути к этой цели у Кыргызстана есть полная поддержка его международных партнёров, включая Соединённых Штатов Америки. Я благодарю всех вас за ваше мужество и ваши жертвы. Вы строите более сильную страну для всего народа Кыргызстана.
Источник: elgezit.kg
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