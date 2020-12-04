Садыр Жапаров: "Моих знакомых и соотечественников тоже арестовывают по обвинению в коррупции"

Бишкек, "Саясат. kg". "Перед законом все одинаково должны отвечать".

"Генеральный прокурор, ГКНБ, МВД при назначении руководителей финансовой полиции я говорил: «Не буду защищать ни олигархов, ни чиновников. Любой, кто будет замешан в коррупционных делах, кто запускает свою руку в государственную казну или уклоняется от уплаты налогов должен быть привлечен к ответственности». Пусть вернут народное имущество. Теперь моих знакомых и соотечественников тоже арестовывают по обвинению в коррупции. Их родственники просят освободить их. Во-первых, я сейчас никто. Во-вторых, «Слово не воробей: вылетит – не поймаешь». Перед законом все одинаково должны отвечать. Без этого мы не сможем бороться и искоренить коррупцию. Мы не можем поднять экономику. Если не поднимем экономику, то никогда не сможем построить сильное государство. Все взаимосвязано друг с другом", - написал Садыр Жапаров на своей странице в Facebook.