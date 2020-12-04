Айдарбек Мамбеткадыров, независимый юрист: "Споры вокруг Конституции – это форма столкновений цивилизаций, война за ценности"

Бишкек, "Саясат. kg". Идет противостояние за то, чтобы либо застолбить, закрепить и даже расширить чуждые нам агрессивные либеральные ценности либо возродить, сохранить и жить по традиционным национально-культурным ценностям.

С. Хангтингтон предупреждал в своих трудах о грядущих столкновениях цивилизаций. Так вот, на сегодняшний день в мире этот конфликт цивилизаций подошел к этапу открытого противостояния. Война цивилизаций, то есть ценностей, перешла в открытую фазу и подошла к кульминации. События на ближнем Востоке, в Соединенных штатах Америки, Европе свидетельствуют об обострении этих столкновений. Идет борьба за умы и сердца людей, за те ценности, которые должны их захватить. С. Хангтингтон выделял борьбу западной цивилизации с восточной традиционной, либерального мира и мира ислама. Эта война цивилизаций идет и у нас в стране, причем ожесточенная. Особую активность проявляют сторонники западной либеральной части, так как понимают, что традиционные ценности все равно их отторгают. Ну не приемлемо для кыргыза индивидуализм и гей-парады.

Так вот споры вокруг Конституции – это есть форма столкновений цивилизаций, то есть война за ценности. Вопрос о парламентской форме или президентского правления – это лишь форма, формальная сторона, а по содержательной части – это и есть столкновение за ценности. Идет противостояние за то, чтобы либо застолбить, закрепить и даже расширить чуждые нам агрессивные либеральные ценности либо возродить, сохранить и жить по традиционным национально-культурным ценностям.

Если говорить на простом языке- или традиционная семья, где есть муж и жена, где установлены правила уважения старших, почет старикам, забота о близких либо - однополые браки, индивидуализм близких родственников, гей парады и различные выставки. При этом идет попытка поглотить и размыть традиционные национально-культурные ценности глобальными формами цивилизации модель которых изначально запланирована на разрушение и установления внешнего управления (парламентаризм, партийные группировки, нетрадиционная семья, индивидуализм и т.д.).

Если даже говорить об устройстве государственной власти либо мы за сильного, ответственного хозяина –отца либо за безответственных, временных, приходящих отчимов.

Поэтому уважаемые, принимающие решение, какой референдум по выбору формы правления? Уважаемые члены Конституционного совещания, депутаты Жогорку Кенеша, прошу вас мобильно, оперативно, ответственно завершите работу и передайте депутатам проект Конституции для принятия решения.

Проведение референдума по выбору формы правления равнозначно выяснению вопроса: «Вы за традиционную семью или за однополые браки?» Если мы это не осознаем, то просто теряем время.

Если уж так нужно выслушать сторонников либеральных ценностей, то давайте зададим и такой вопрос. Пусть назовут хотя бы одну компанию инвестора, который пришел в Кыргызстан за 10 лет парламентского правления? Кроме мошеннических групп никто к временщикам не идет. Мирзиеев - Президент Узбекистана за 3 года правления привлек 120 млрд. долларов инвестиций.

Мы же набрали только кредиты, увеличив внешний долг. Среди наших соседей мы самые «передовые» по строительству парламентаризма, но по экономическому росту и росту благосостояния народа мы отстали от них почти на 20-30 лет. И теперь отдельные группы хотят сохранить существующую безответственную систему. Ладно, если бы мы за эти годы добились позитивных результатов в экономике, а это означало бы что и политическая составляющая верна. Известно, что политика и экономика взаимосвязанные категории.

Глупо терять время, время можно упустить, время не ждет. Многие не понимая вопроса могут стать врагами собственного народа, заблуждаясь и провозглашая вредные идеи и правила. Но есть и те кто умышленно разрушают страну и это те, кто установил и защищает парламентскую систему.

Время беспощадно, у времени нет сострадания, оно не учитывает мнения людей, оно может наказать за нерасторопность. Не случайно в народе говорят: - «то, что можно сделать сегодня не откладывай на завтра». Тянуть кота за хвост нельзя, его нужно рубить или он укусит.





Айдарбек Мамбеткадыров Абдыраевич – член КС, независимый юрист