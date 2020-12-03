Говорит, будет ответственность, а не узурпация

Общественность говорит об узурпации власти.
С тех пор как новую редакцию Конституции вынесли на обсуждение, звучат различные мнения относительно нее. В том числе есть опасения на счет того, что в случае принятия нового Основного закона президент может полностью узурпировать власть. По этому поводу выразила свое мнение Чолпон Койчуманова, глава института гуманитарных исследований в Центральной Азии при Национальной академии наук. По ее словам, не будет какой-либо узурпации власти. По ее словам, в новой редакции Основного закона нет ни слова об узурпации, усиливается только ответственность президента.
«Общественность говорит об узурпации власти. Ознакомившись с новой редакцией, мы убедились в том, что там нет узурпации, усиливается только ответственность президента. Нельзя путать узурпацию с ответственностью. Президент должен нести ответственность, поэтому впоследствии мы наделяем его статусом экс-президента», — говорит она.
Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 9
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