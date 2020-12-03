Табылды Акеров: «Многие граждане рассматривают варианты преодоления кризисной ситуации»

Многие политики, граждане, состоящие в конституционном совещании люди озвучивают свои предложения или свои проекты Конституции.
— На сегодняшний день многие граждане понимают сложившуюся в стране ситуацию, принимают какие-то меры и стараются выйти из кризисной ситуации. Это один из вариантов. Но вряд ли их предложения поддержат. Многие политики, граждане, состоящие в конституционном совещании люди озвучивают свои предложения или свои проекты Конституции. Некоторые опубликовали в газетах свои предложения. Это означает, что граждане не относятся безразлично к ситуации в стране, вносят свой вклад, хотят, чтобы ситуация поскорее урегулировалась. Я думаю, что это только начало. Когда состоятся президентские выборы, власть стабилизируется, все эти предложения будут проанализированы и будет возможность прийти к единому решению. Каждое предложение важно.
Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 10
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