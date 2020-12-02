Профессор МГУ Галина Сорина: Идея Курултая плодотворна для Кыргызстана!

Бишкек, “Саясат. kg”. Г.Сорина: В таком случае формирование Курултая как инструмента принятия решений предполагает, что работают и другие структуры гражданского общества.

В последние недели кыргызстанцы активно обсуждают будущее страны, необходимость реформ и возможное обновление Конституции. В эксклюзивном интервью нашему изданию своим мнением делится доктор философских наук, профессор МГУ, известный специалист в области теории принятия решений, научный руководитель научно-образовательного центра (НОЦ) по проблемам принятия решений философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Г.В. Сорина.

– Галина Вениаминовна, в Кыргызстане революции происходят каждые пять лет. После каждой революции тянется шлейф уголовных дел, а социально-экономическое развитие страны сильно страдает. Скажите, как философ, что нужно сделать будущему президенту и гражданам страны, чтобы октябрьская революция этого года стала последней, а дальше страна развивалась поступательно?

– Думаю, очевидно, что ни у философа, ни у политолога не может быть рецепта поведения на все времена. В тоже время, на мой взгляд, еще в 18 веке отношение к статусу революции в обществе выразил великий немецкий философ И. Кант. Он в работе «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» пишет, что при помощи революции можно устранить лишь личный деспотизм, что революция не приводит к реформе образа мыслей, что новые предрассудки будут вновь руководить толпой, которую Кант называет бездумной. Кант видит выход в Просвещении, важнейшим элементом которого является система образования.

На мой взгляд, этот «рецепт» не потерял своей актуальности и в условиях современности. Более того, думаю, это особенно важно для современного Кыргызстана, население которого отличается своей молодостью (каждый третий гражданин республики – несовершеннолетний). Только через систему образования можно превратить толпу, бездумную толпу, в граждан, заинтересованных в развитии страны. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что эта же мысльо значении Просвещения, но в условиях современности прозвучала и в 21 веке в докладе такой мощной международной общественной организации, которая объединяет ученых и общественных деятелей разных стран, как «Римский клуб». Они рассматривают образование в качестве условия устойчивого развития цивилизации в целом. Соответственно этот инструмент стабильного поступательного развития в равной степени относится и к Кыргызстану.

–Один из кандидатов в президенты страны предложил сделать Курултай главным совещательным органом. Раз в год представители всех регионов – более тысячи человек – должны собраться и вынести свои суждения по важнейшим для страны вопросам. Насколько, с вашей точки зрения, эта идея перспективна? Как модерировать такие собрания, чтобы принятые решения, были, действительно, полезны для страны?

– В вашем вопросе фактически два вопроса. Я вначале отвечу на первый из них.Мне кажется, что эта идея является плодотворной. С одной стороны, можно сказать, что ничто не ново под луной. Курултай как элемент демократический системы управления исторически был важным инструментом принятия решений для представителей тюркских народов. С другой стороны – на мой взгляд, можно проследить аналогию между Курултаем и античным римским форумом. В обоих случаях – это демократические органы систем управления, имеющую длительную историческую традицию.

Другое дело, что очень важно сразу же определить статус этого органа в условиях современности. Если я правильно понимаю, эта идея ориентирована на то, чтобы рассмотреть Курултай как важнейший, основополагающий инструмент гражданского общества, а не государства. В таком случае формирование Курултая как инструмента принятия решений предполагает, что работают и другие структуры гражданского общества.

Приведу только один пример эффективности работы структур гражданского общества. Этот пример связан с историей развития послевоенной Германии, где, как считают многие историки и экономисты, быстрое восстановление Германии «немецкое чудо» было связано, в том числе, с такими структурами гражданского общества, как различные союзы, собрания представителей германской промышленности, которые влияли на принятия решений на уровне государства.

Думаю, что, в свою очередь, в Кыргызстане различные профессиональные объединения специалистов из разных сфер деятельности могут стать элементами гражданского общества и найти свое представительство в Курултае. Это могут быть различные культурные объединения, научные и образовательныесоюзы, другие объединения. Мне кажется, что проблема научного и образовательного сотрудничества может включать в себя сотрудничество, в первую очередь, с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова. Очевидно, что это один из лучших университетов мира, который всегда задавал и продолжает задать высокую планку развития науки и образования.

В Кыргызстане, как и в других регионах постсоветского пространства, много выпускников МГУ. Кстати, со мной на одном курсе учился сын великого Чингиза Айтматова.

Теперь по поводу второго из двух ваших вопросов: как модерировать такие собрания (речь идет о Курултае), чтобы принятые решения, были, действительно, полезны для страны?

Как человек, который долгие годы занимается теорией принятия решений и принимает участие в реализации некоторых принятых решений, я бы предложила такой вариант ответа. Если мы исходим из того, что Курултай в целом – это важнейшая и сложнейшая структура гражданского общества, то, думаю, важно провести внутреннее структурирование этой организации, сделать ее отдельные направления (например, их можно назвать департаменты или как-то по-другому) постоянно действующими общественными организациями со своими регламентами, которые должны коррелировать с регламентом Курултая в целом. Результаты работы таких составных частей Курултая как раз и могут быть представлены в ежегодном общем собрании. В силу этого модерация Курултая в целом распадется на модерирование его отдельных частей, а модерация годичного собрания, как кажется мне,может проводится в тесном взаимодействии с государством. В таком случае, думаю, вопрос о модерировании такого собрания просто переходит в плоскость обычных проблем модерирования большим собранием на государственном уровне.

– В период выборов граждане Кыргызстана сталкиваются с большими объемами негативной информации. Как не утратить критическое мышление? Дайте, пожалуйста, несколько советов по личной информационной гигиене.

-Мне очень нравится ваша постановка вопроса. «Информационной гигиена» – это, думаю, правильная формулировка самой проблемы. И инструмент соблюдения такой гигиены тоже, на мой взгляд, выбран абсолютно точно. Действительно критическое мышление не дано само по себе. Его надо формировать. Способ формирования, конечно, лежит в системе образования.Критическое мышление предполагает, что человек не принимает на веру то, что представлено, например, в СМИ, а предполагает самостоятельный анализ получаемой информации.

Как вам ни покажется странным, но формирование системы критического мышления надо начинать не просто со школы, но уже с детского сада. Уже там надо формировать как привычку к продуманной формулировке вопросов, так и внимательному отношению к тем словам, которые собеседник или какой-то информационный ресурс использует для передачи информации. В образовательном процессе, начиная с детского сада, критическое мышление представлено в курсах философии для детей. У нас на факультете это направление активно разрабатывается. На Западе выходит много книг, которые так и называются «Философия для детей».

Конечно, основные, фундаментальные курсы по критическому мышлению читаются в рамках университетского образования. Я, в частности, являюсь автором такого курса для студентов Московского университета. Хотела бы заметить, что Научно-образовательный центр (НОЦ) философского факультета МГУ «Философско-методологическое проектирование и принятие решений» имеет опыт чтения курсов по критическому мышлению и принятию решений в самых разных структурах, включая государственные структуры. Например, у нас был уникальный опыт чтения курса по проблемам методологии принятия решений аудиторам Счетной палаты РФ. Удостоверения о прослушанном курсе руководящему составу Счетной палаты вручал лично ректор Московского университета В.А. Садовничий. У НОЦ и у меня лично был опыт чтения такого курса в правительственных структурах Республики Башкортостана, примеры можно умножить. Главное – такой опыт есть.

Думаю, что во многом разорвавшиеся научные и образовательные связи между Россией и Кыргызстаном правильно было бы восстанавливать сразу после выборов. Мне кажется, этот вопрос мог бы стать одним из актуальных вопросов дорожной карты руководства страны сразу после выборов. По-прежнему значимымив этой повестке дня остаются вопросы научно-образовательных контактовс Московским университетом.В частности, НОЦ философского факультета в содружестве с другими факультетами Московского университета готов способствовать развитию таких контактов.