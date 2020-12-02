Курманбек Осмонов, экс-депутат: «Можно приблизить новую Конституцию к Конституции 1993 года, имплементировав отдельные нормы»

Точнее, двухпалатный парламент, принципы распределения полномочий между ветвями власти.

— Все встанет на свои места, если вернемся к Конституции 1993 года?

— Нельзя сказать, что все будет хорошо, если мы вернемся к Конституции 1993 года. Невозможно к ней вернуться. Потому что с тех пор мы продвинулись вперед, выросли. Можно приблизить новую Конституцию к Конституции 1993 года, имплементировав отдельные нормы. Например, можно перенять с Конституции 1993 года что-то из государственного устройства. Точнее, двухпалатный парламент, принципы распределения полномочий между ветвями власти.

Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 10