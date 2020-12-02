(Фото) «Мир становится другим». Речь и.о. президента Мамытова на сессии Совета ОДКБ

Талант Мамытов также отметил, что 10 января 2021 года пройдут выборы президента, в связи с чем заверил, что органы власти приложат все усилия для проведения честных и конкурентных выборов.

Несмотря на все трудности, Кыргызстан с честью выполняет принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ, поддерживает идеи и инициативы, направленные на обеспечение региональной и международной безопасности и укрепление потенциала Организации в целом. Об этом сказал и.о. президента Талант Мамытов.

Как сообщила пресс-служба президента, Мамытов 2 декабря принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции, проходящей под председательством России.

Мамытов сказал, что сессия проходит в непростое время — пандемия коронавирусной инфекции, став основной проблемой для человечества, неблагоприятно сказалась на всей системе мироустройства, в том числе мировой экономике и торговле.

Он добавил, что отсюда и негативные последствия социального и гуманитарного характера, прежде всего, для развивающихся стран, к которым относится и Кыргызстан. Он остановился на общественно-политической ситуации, сложившейся в стране.

«Не вдаваясь в подробности произошедших событий, об этом мои коллеги, думаю, осведомлены на достаточном уровне, хотелось бы отметить, что сегодня самым важным для нас является взятый курс на выполнение требований народа и устранение тех ошибок, которые были допущены в ходе выборов в парламент страны 4 октября 2020 года. В настоящее время общественно-политическая ситуация в Кыргызстане нормализована. Кыргызская Республика остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров. Органы государственной власти продолжают работать в штатном режиме», - сказал он.

Талант Мамытов также отметил, что 10 января 2021 года пройдут выборы президента, в связи с чем заверил, что органы власти приложат все усилия для проведения честных и конкурентных выборов.

В этом ключе он отметил принципиальную позицию глав государств-членов ОДКБ во время событий 5–6 октября текущего года в Кыргызстане и выразил благодарность за понимание ситуации и поддержку.

И.о. президента считает, что следует признать — мир становится другим, противоречия в мировой экономике обострили и без того сложные социальные проблемы человечества.

«Глобализация и развитие новейших технологических процессов вместе с тем породили и огромные проблемы в экологии, нерациональном использовании природных ресурсов планеты. Бедность и безработица становятся настоящим бичом для развивающихся экономик. В связи с этим социально-политическая нестабильность в отдельных уголках мира создает реальную угрозу для всей системы мировой безопасности. Однозначно одно — мир сегодня нуждается в новых подходах и принципах действия. Все эти факторы мирового развития как никогда требуют от государств-членов ОДКБ согласованных и коллективных действий. Сегодня ОДКБ обладает реальными возможностями для решения задач по обеспечению региональной и глобальной безопасности», - сказал и. о. президента.

В этом плане Талант Мамытов подчеркнул роль России в ОДКБ, а именно в стабилизации ситуации не только на Кавказе, но и в других сложных регионах.

«В целом считаю, что председательство и, самое главное, действия Российской Федерации в 2020 году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути ее развития», - добавил он.

Он также подчеркнул, что текущий 2020 год является особенным для стран-членов Организации.

«В уходящем году мы вместе отметили 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне. Должен особо отметить, что именно эта Победа объединила наши народы и указала путь вперед. Понеся огромные человеческие и материальные потери в той страшной войне, именно наши народы сегодня знают цену дружбе, взаимовыручке и единству. Свидетельством тому является взаимодействие наших стран в рамках ОДКБ и других авторитетных организаций. Общая история, высокий союзнический дух и взаимная поддержка — главные составляющие Организации Договора о коллективной безопасности», - сказал Мамытов.

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и другим партнерам за регулярную поддержку Кыргызстана в борьбе с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

«Результаты нашей совместной работы показывают, что только вместе можно преодолеть это сегодняшнее тяжелое испытание. Так было всегда, так будет и впредь», - сказал он.

Источник: kg.akipress.org