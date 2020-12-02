Сурабалдиева устроила разнос Минздраву, ознакомившись с отчетом по гуманитарной помощи

Сурабалдиева устроила разнос Минздраву, ознакомившись с отчетом по гуманитарной помощи

Вице-премьер назвала документ неполным и местами непонятным

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева провела очередное заседание Республиканского оперативного штаба.

Она высказала жесткую критику в отношении Министерства здравоохранения и местных органов власти по вопросу отчетности о гуманитарной помощи.

«Перед государственными органами и местными органами власти была поставлена задача - предоставить полный отчет по полученной гуманитарной помощи. Нам необходима полная и достоверная отчетность. Этого ждут граждане, депутаты Жогорку Кенеша, международные организации, доноры, которые оказывали помощь.

Однако предоставленные отчеты неполные и по отдельным пунктам непонятные. К примеру, какие конкретно изделия медицинского назначения поступили в областные медицинские учреждения в Таласской и Чуйской областях? Какие расходные материалы были получены, сколько тест-систем поступило в Ошскую область? Сколько ИВЛ-аппаратов, концентраторов, рентген-аппаратов поступило на места? В отчете указано о приобретении 325 рециркуляторов, однако не указано, где они. Почему медицинское оборудование не поставлено на баланс и не фиксировалось соответствующим образом?! Вся полученная помощь от граждан, доноров и волонтеров, будет тщательно изучена», - сказала она.

Сурабалдиева продолжила, что в отчетах не указано, сколько поступило лекарственных средств и каковы их наименования.

«Ужасают случаи, когда врачи поликлиник в Бишкеке летом раздавали китайские противовирусные таблетки. Почему без проведения соответствующих проверок эти препараты были направлены в медицинские учреждения? Их состав, сертификацию никто не проверял. Однако их раздают гражданам, у которых в период пандемии иммунитет и так ослаблен. За такие случаи ответственные лица Министерства здравоохранения понесут дисциплинарные взыскания. Кроме того, в чем причина того, что Станция скорой помощи не укомплектована? Я не думаю, что дело только в заработной плате. Насколько мне известно, супруга руководит структурным подразделением по городу Бишкек, а супруг координирует деятельность Станции скорой помощи. Есть информация, что супруг открыл частную Скорую помощь. Вам не кажется, что здесь прямой конфликт интересов? Мэрии Бишкека необходимо провести служебное расследование с учетом конфликта интересов и моральной стороны вопроса», - сказала она.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что в отношении ответственных лиц Минздрава будут приняты меры дисциплинарного взыскания.

В ходе заседания штаба обсуждены вопросы возобновления работы объектов социально-экономической сферы. Была отмечена важность контроля и мониторинга соблюдения в местах массового скопления людей санитарных норм.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства